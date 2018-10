Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

11,26 EUR +0,54% (02.10.2018, 10:47)



ISIN publity-Aktie:

DE0006972508



WKN publity-Aktie:

697250



Ticker-Symbol publity-Aktie:

PBY



Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (02.10.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) weiterhin zu meiden.Die Kapitalerhöhung bei publity komme in Kürze. Thomas Olek, Chef von Publity, dürfte einen Großteil der Aktien übernehmen. Die Experten würden davon ausgehen, dass das Interesse seitens anderer Investoren gering sein dürfte. Aktuell halte Olek über seine TO-Holding an publity einen Anteil von 30,6%. Sofern kein anderer mitzeichne, würde sich der Anteil auf über 58% erhöhen. Damit werde die Schwelle von 50% überschritten. Trete dieser Fall ein, könne es lustig werden: Im Sinne der Bedingungen für die Wandelanleihe könnte dies einem Kontrollwechsel entsprechen, und deren Inhaber wären berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung zu verlangen. Nachdem schon über 30% des Wandlers wegen der Causa "Dividende" gekündigt worden seien, eröffne sich ein neues Fest für Juristen.Nach der Lektüre des Wertpapierprospekts sehen sich die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in ihren Verkaufsempfehlungen bestätigt und raten die publity-Aktie weiterhin zu meiden. (Analyse vom 02.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:11,02 EUR -2,48% (02.10.2018, 09:54)