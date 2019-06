Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (05.06.2019/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von Aktienanalyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin, rät die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) in einer aktuellen Aktienanalyse hinzuzufügen.publity habe die Jahresprognose für 2019 bekannt gegeben. Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich der IFRS-Nettogewinn gegenüber dem Vorjahrergebnis verdoppeln werde. Aufgrund sehr guter Entwicklungen im Kern-Asset Management-Geschäft und im neuen Property-Management-Geschäftsfeld werde ein Nettoerlös von circa EUR 50 Mio. erwartet. Die publity-Berichterstattung sei auf IFRS umgestellt worden, was der Analyst für seine Prognose und sein Bewertungsmodell übernommen habe. Er berücksichtige auch die anfänglichen Ertragsströme aus den bilanzierten Immobilien im eigenen Portfolio und sei der Ansicht, dass diese Immobilienverwaltungsaktivitäten eine signifikante Wertschöpfung erzielen würden. Das überarbeitete Modell führe zu einem Kursziel von EUR 44,00 (zuvor: EUR 30,00).Nach der starken Kursentwicklung (+85% seit Jahresbeginn) lautet die Bewertung für die publity-Aktie nun "add" (zuvor: "buy"), so Ellis Acklin, Aktienanalyst von First Berlin. (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:36,35 EUR -0,14% (05.06.2019, 13:41)