Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (10.01.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) unter die Lupe.2018 sei für das Immobilien-Asset-Management-Unternehmenein Katastrophenjahr gewesen. Gewinnwarnung, Dividende gestrichen, Streit mit den Anleihegläubigern. Die Folge: Der Titel habe zeitweise zwei Drittel an Wert verloren und im zweistelligen Bereich notiert. Doch publity-Chef Olek scheine langsam das Vertrauen der Anleger und Investoren zurückzugewinnen.Den Anfang habe der Firmenchef gemacht, indem er nicht nur Aktien über den Markt gekauft habe, sondern auch bei der Kapitalerhöhung im Oktober 30 Millionen Euro in "seine" Firma investiert habe. Dadurch habe Olek mit einem Schlag die Sorgen der Anleger beseitigt, Anleihen im Wert von 50 Millionen Euro nicht bedienen zu können. Im Anschluss seien eine Reihe positiver News zu Vermietungserfolgen hinzugekommen, zudem habe er zweimal die Jahresprognose angehoben. Inzwischen notiere die publity-Aktie wieder bei 20 Euro und damit doppelt so hoch wie Sommer.Dass das Unternehmen immer wieder lukrative Einkäufe tätigen könne, liege laut Vorstand Olek an dem Netzwerk und der Datenbank, über die publity verfüge. Demnach umfasse die firmeneigene Datenbank rund 8.500 Objekte mit Fotodokumentation, Eigentümern und mehr als der Hälfte aller Mietverträge. Sogar die Immobilienkonzerne Godewind und Demire hätten bei Deals der jüngeren Vergangenheit auf die Expertise publitys zurückgegriffen.Spannend sei, ob publity für 2018 wieder eine Dividende ausschütten werde. DER AKTIONÄR könne sich vorstellen, dass der HV ein entsprechender Vorschlag gemacht werde. Dies wäre ein weiterer wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.Sollten die Geschäfte weiter so gut laufen, ist ein Kurs von 25 Euro zum Jahresende hin denkbar, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link