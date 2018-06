Tradegate-Aktienkurs publity-Aktie:

Kurzprofil publity AG:



Die publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) ist ein seit über 15 Jahren am Markt etablierter Finanzinvestor für Gewerbeimmobilien. publity erwirbt renditestarke Gewerbeobjekte vornehmlich in deutschen Ballungszentren wie Frankfurt am Main sowie München und agiert dabei als einer der erfolgreichsten Player mit "manage to core"-Ansatz.



Am Transaktionsmarkt besticht publity durch seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und schnelle Kaufpreisbelegung aus 100 Prozent Equity. Aktuell verwaltet publity ein Immobilienvermögen von über 1,6 Milliarde Euro und hat in seiner Historie bereits 526 Immobilien in Deutschland gewinnbringend verkaufen können.



Neben dem Hauptsitz der Gesellschaft in Leipzig verfügt das Unternehmen über weitere Niederlassungen in Frankfurt am Main, München, Luxemburg und London. (29.06.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - publity-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des auf deutsche Büroimmobilien spezialisierten Asset-Verwalters publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) weiterhin zu meiden.Wenn Sie wissen wollten wie Insiderhandel aussehe, dann müssten Sie den Chart der vergangenen Woche von publity anschauen. Die Aktie habe sich zuletzt bei Kursen zwischen 12 und 13 Euro stabilisieren können. Dann sei es um knapp 2 Euro abwärts gegangen, bis Publity-Chef Thomas Olek vergangenen Donnerstag eine Gewinnwarnung präsentiert habe. Statt eines Gewinns zwischen 15 und 20 Mio. Euro rechne er nunmehr lediglich mit einem Gewinn auf dem Niveau des Vorjahres. Dieser habe bei rund 10 Mio. Euro gelegen. Wie von den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nicht anders erwartet, würden die Anteilseigner für 2017 keine Dividende erhalten. Allein aus bilanziellen Gründen sei dieser Schritt logisch. Die recht hohen Auszahlungen der Vorjahre könne sich publity ohnehin nicht mehr leisten. Das Unternehmen brauche schon wieder Geld. Insgesamt sollten knapp 3,8 Mio. neue Aktien zu 10,70 Euro platziert werden.Olek habe zugesagt, dass er über seine TO-Holding GmbH sämtliche neue Aktien zeichne, die nicht von anderen bezogen werden. 40 Mio. Euro solle dies in die Kasse spülen. Das Geld könne Olek ideal für die Rückzahlung der Wandelanleihe im Jahr 2020 verwenden. Hier brenne es übrigens. Im Hinblick auf die Dividendenzahlung 2017, die anscheinend gegen Anleihebedingungen verstoßen habe, hätten ca. 30 %!!! der Anleihegläubiger von ihrem Recht zur Kündigung der Anleihe Gebrauch gemacht. Olek halte die Kündigungen für unberechtigt. Dennoch seien im Volumen von 2 Mio. Euro Anleihen zurückerworben worden. Kündigen Sie ebenfalls und stimmen Sie keinesfalls Änderung dieser Anleihe zu, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". Mit der Kapitalerhöhung habe publity schließlich wieder Geld, die Anleihe rechtzeitig zurückzuzahlen. Da das "Vorstandswoche.de"-Kursziel der Aktie von 10 Euro inzwischen erreicht worden sei, würden die Aktienexperten nunmehr auf 5 Euro anpassen.Wir raten die Dauerverkaufsempfehlung publity AG weiter zu meiden, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.06.2018)Börsenplätze publity-Aktie:XETRA-Aktienkurs publity-Aktie:10,70 EUR 0,00% (29.06.2018, 10:32)