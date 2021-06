"Wo Aufschwung ist, da sind auch Risiken - und so auch diesmal", meine er jedoch. Die jüngst intensiv geführte Debatte über stark steigende Inflationsraten sei das erste Beispiel dafür und weitere würden folgen.



Mertens warne daher: "Anleger dürfen sich nicht von der Realität überraschen lassen." In den letzten Jahren hätten sie von teilweise überdurchschnittlichen Aktienmarktentwicklungen profitiert, diese würden sich aber wieder an den langfristigen Durchschnitt annähern. Insbesondere dämpfe er Erwartungen an eine Rückkehr der Zinsen: "Selbst wenn die Zinsen temporär wieder etwas ansteigen, ist ihr absolutes Niveau für die meisten Anleger nicht verlockend, denn abzüglich der Inflationsrate ist der Realzins weiter negativ."



"Auch wenn die Zinsen steigen, bleiben Aktien gegenüber anderen Anlageklassen nachhaltig attraktiv", so Christoph Mertens. Sie böten einen klassischen Schutz vor Inflation und versprächen bei guter Auswahl langfristigen Vermögenszuwachs. Allerdings rate er dazu ein größeres Augenmerk auf die Auswahlkriterien zu legen: "Die Qualität der Unternehmen ist entscheidend. Gesucht sind vor allem zukunftsfähige Geschäftsmodelle mit niedriger Verschuldungsquote." (10.06.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Während des Lockdowns war eine Reihe von Ausgaben einfach weggefallen und es wurde daher gezwungenermaßen viel gespart; Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank, geht davon aus, dass sich das nun ändern wird: "Wir stehen am Beginn einer privaten Konsumwelle, wobei Restaurantbesuche und Urlaubsreisen bei vielen Menschen an erster Stelle stehen dürften."Davon würden zahlreiche Unternehmen profitieren, die so in den nächsten Quartalen ihre Gewinne kontinuierlich steigern könnten. Dies wiederum sehe Mertens als Grundstein für weiter positive Aktienmärkte und tendenziell für anhaltenden Aufschwung.