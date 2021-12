Frohe Weihnachten für neue Casinobesucher

Adventskalender als Weihnachtsaktionen

Die Idee der Adventskalender im Online Casino ist also recht einleuchtend und die Freude, die dabei ganz automatisch durch den Überraschungseffekt entsteht, mehr als angenehm. Eine weitere Frage stellt sich allerdings dennoch. Was können Sie eigentlich hinter den 24 Türchen der virtuellen Casino-Adventskalender erwarten? Die Möglichkeiten sind beinahe unendlich und der Fantasie der Plattformbetreiber kaum Grenzen gesetzt. Was Sie in beinahe allen virtuellen Casino-Adventskalendern finden, sind Freispiele oder Einzahlungsboni. Auch Sofortpreise und gratis Spielguthaben können Sie mit etwas Glück gewinnen.



Wie viele Weihnachtsaktionen sind zu viele?

Kann man eigentlich auch zu viele Weihnachtsaktionen im Online Casino verwenden? Kann ein Zuviel an Boni sich möglicherweise sogar negativ auf Ihr Spielerlebnis und vor allem auch das Gewinnendergebnis auswirken? Wir sagen ja, denn in puncto weihnachtlicher Casinoboni gilt nicht immer der Grundsatz "mehr ist besser". Wer sich nämlich auf verschiedenen Plattformen diverse Boni gleichzeitig holt, kann dadurch leicht den Überblick verlieren. Und nicht nur das, es kann schlicht und ergreifend unmöglich werden, in den angesetzten Bonuszeiträumen die jeweiligen geforderten Umsätze zu erzielen. Das Stichwort lautet: Bonusbedingungen!



Unser Tipp für eine erfolgreiche Vorweihnachtszeit im Online Casino lautet somit: Halten Sie sich an einige wenige Spielbanken, um die dort angebotenen Boni auch wirklich effizient und erfolgreich zu nutzen. So werden Sie am Ende wesentlich wahrscheinlicher auch mit tatsächlichen Geldgewinnen dastehen. Übrigens: Die zuvor erwähnten Adventskalender-Aktionen können Sie sich immer auch ganz unverbindlich ansehen, Sie müssen den hinter dem Türchen versteckten Bonus nämlich selbstverständlich nicht zwingend annehmen.



Weihnachtliche Slot-Turniere

Kaum etwas versetzt Spieler in Online Casinos schneller und effektiver in Weihnachtsstimmung als ein paar Drehungen an den besten Weihnachts-Slots des Jahres. Ganz besonders feierlich wird es dabei immer dann, wenn Sie nicht nur ein paar Drehungen an einem solchen Automaten spielen, sondern sich wirklich zum Profi des Games entwickeln und an einem Weihnachtsturnier der ganz besonderen Sorte teilnehmen.



Slot-Turniere gehören zu den ganz großen Trends in der virtuellen Casinowelt und werden inzwischen vor allem auf reinen Slot-Plattformen sehr gerne angeboten. Das Prinzip dahinter ist simpel. Wie bei jeder Art des Turniers versuchen Sie auch bei diesen weihnachtlichen Aktionen, Ihre Mitspieler zu schlagen. Einziger Unterschied zu bekannten Turniersituationen wie etwa bei Pokerturnieren, ist, dass Sie hier nicht von Angesicht zu Angesicht in einem Slot gegeneinander spielen, sondern alleine am Automaten sitzen und dabei versuchen, ein möglichst gutes Ergebnis zu erreichen.



Am Ende der Turnierperiode werden dann die Spielergebnisse aller Teilnehmer verglichen. Gehören Sie zu den besten Teilnehmern, können Sie sich über verschiedene Preise freuen. Da in der Regel allerdings nicht nur der Erstplatzierte belohnt wird, sondern sich die ersten 10 oder 20 Spieler über einen Preis freuen können, lohnen sich Slot-Turniere zur Weihnachtszeit unserer Meinung nach ganz besonders.



Cashback Weihnachtsaktionen - Holen Sie sich Ihr Geld zurück

Zum Abschluss möchten wir auch noch eine weitere Art des Weihnachtsbonus erwähnen, den man 2021 so häufig wie nie zuvor antrifft: die sogenannten Cashback Aktionen. Versprochen wird dabei die Rückerstattung eines bestimmten Anteils der im Bonuszeitraum entstandenen Verluste. Für viele Spieler eine überaus attraktive Art des Bonus, da hier bei ungünstigen Spielausgängen Verluste reduziert werden, während alle erspielten Gewinne vollständig erhalten bleiben.



In den meisten Fällen geht die Bonusperiode wie bei fast allen Aktionen in der Vorweihnachtszeit bis zum 24. Dezember, in manchen Fällen bis Silvester oder Neujahr. Eine Besonderheit dieser Bonusart ist außerdem die Tatsache, dass Sie unter diesen Promotionen mit etwas Glück sogar einen Bonus ganz ohne Umsatzanforderungen finden können, Ihnen der Cashback Betrag also tatsächlich als Echtgeld ohne zugehörige Umsatzvoraussetzung gutgeschrieben wird. (07.12.2021/ac/a/m)









