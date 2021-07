Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (08.07.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe jüngst eine langfristige Partnerschaft mit dem Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum bekannt gegeben. Darüber hinaus sei das Unternehmen seit kurzem im Besitz einer Sportwetten-Werbelizenz, sodass neben Brand-Building-Maßnahmen nun auch Performance-Marketing-Kanäle genutzt werden könnten. Zudem habe pferdewetten.de hinsichtlich der Erschließung neuer Geschäftsfelder weitere Fortschritte erzielen können.In den letzten Jahren sei es pferdewetten.de gelungen, die eigene Sportwetten-Plattform effizient aufzubauen, sodass der Verlust jährlich um rund 1,0 Mio. Euro verringert worden sei (EBIT 2020: -1,9 Mio. Euro vs. -3,3 Mio. Euro in 2019). Per Ende 2022 plane das Management im Segment Sportwette, den Break-Even zu erreichen. Um die Bekanntheit der Wettplattform nun weiter zu erhöhen, sei die sportwetten.de GmbH nun eine Partnerschaft mit dem Bundesligisten VfL Bochum eingegangen. Dabei werde sportwetten.de auf der LED-Bande, der Werbefläche im Hintertorbereich, der zweiten Bandenreihe sowie in Social-Media-Aktivitäten präsent sein.Neben der genannten Brand-Building-Maßnahme, die in der Regel kurzfristig kaum messbar sei, könne pferdewetten.de seit kurzem auch wieder in Performance-Marketing-Kanäle (u.a. Google Ads) investieren. Grund hierfür sei der seit Ende letzter Woche geltende Glücksspielstaatsvertrag sowie die vorhandene Sportwettenlizenz, wodurch für Werbeplattformenwie Google nun wieder die rechtlichen Voraussetzungen bestünden. Markmann gehe davon aus, dass pferdewetten.de dies nutze und einen Teil des Marketingbudgets (MONe: 0,4 Mio. Euro) dort investiere.Vor ein paar Tagen sei zudem die finale Genehmigung für den neuen Geschäftsbereich Online-Casino von der zuständigen Behörde erteilt worden. Inzwischen seien auch alle Payment-Anbieter angeschlossen, sodass das Produktangebot unter "slots.sportwetten.de" live-geschaltet worden sei. Nach Rücksprache mit dem Vorstand scheine auch die Implementierung in die Pferdewetten-Plattform schneller als zunächst geplant umsetzbar zu sein. Dies könnte nun schon in Q4/21, und damit drei bis sechs Monate früher als bisher angenommen, realisiert werden.Markmann erachte die verstärkten Werbeaktivitäten als sehr sinnvoll und gehe von einem erfolgreichen Start im Bereich Online-Casino aus.Seine Kaufempfehlung bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, mit unverändertem Kursziel von 26,00 Euro. (Analyse vom 08.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link