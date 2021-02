Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (24.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit dem Rating "kaufen" auf.pferdewetten.de sei eine Holding für Unternehmen aus der Online-Glücksspielbranche und in den Bereichen Pferde-und Sportwetten aktiv. Die Internet-Wettplattform "www.pferdewetten.de" betreibe das Unternehmen in Deutschland schon seit 18 Jahren und sei damit im Heimatmarkt inzwischen einer der drei Marktführer (MONe Marktanteil: ca. 30%). Obwohl der deutsche Pferdewettmarkt bereits ein reifes Stadium erreicht habe, habe sich pferdewetten.de hier zuletzt primär durch die Expansion des Dienstleistungsgeschäfts dynamisch entwickelt (CAGR 2016-2019: +30,3%) und strebe nun eine stärkere Internationalisierung in den strukturell wachsenden europäischen Online-Glücksspielmarkt an (CAGR 2020-2023e: +5,6% vs. offline +0,4%).Zudem baue das Unternehmen seit 2018 unter der Domain "www.sportwetten.de" auch eine Sportwetten-Plattform auf, um die langjährige Expertise im Wettgeschäft zu skalieren und am wachstumsstarken deutschen Sportwettenmarkt zu partizipieren (CAGR 2020-2023e: 10,0%). Dabei sollten sich die generischen Domains, die performanten Plattformen sowie die umfangreiche Lizensierung des Geschäfts für pferdewetten.de weiterhin als bedeutende Wettbewerbsfaktoren erweisen.Diese aussichtsreichen Perspektiven seien in 2020 bei erwarteten Erlösen i.H.v. 14,1 Mio. Euro (-2,0% yoy) sowie einem EBIT von 1,8 Mio. Euro (-25,6% yoy) zwar durch die negativen Auswirkungen der "Corona-Krise" sowie die noch vorhandenen Anlaufverluste beim Aufbau der Sportwetten-Plattform (EBIT Sportwette 2020e: -2,5 Mio. Euro) überschattet worden. Allerdings sollte der Ausblick für 2021 stark ausfallen und zeigen, dass pferdewetten.de schnell an die dynamischen Wachstumsraten der Vorjahre anknüpfen könne (Umsatzwachstum 2021e: +25,5% yoy vs. CAGR 2016-2020e: 21,2%). Auf Ergebnisebene rechne Markmann aufgrund der operativen Fortschritte in der Sportwette sogar mit einer deutlich überproportionalen Verbesserung (EBIT 2021e: +132,9% yoy), die mittelfristig auch die aktuelle Konsenserwartung signifikant übersteigen dürfte (MONe EBIT-Marge 2023: 30,9% vs. Konsens 20,8%). Angesichts der erwarteten operativen Erfolge sollte pferdewetten.de zunehmend Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt gewinnen können und die Aktie den jüngst begonnenen Aufwärtstrend fortsetzen.Dies würden auch die nach Erachten des Analysten sehr günstigen Bewertungsrelationen untermauern. Auf dem aktuellen Kursniveau werde pferdewetten.de bei einer Netto-Cash-Position von 7,2 Mio. Euro lediglich mit einem EV von 52,7 Mio. Euro bewertet. Das daraus resultierende EV/EBIT-Multiple von 8,5x für 2022 halte der Analyst auch im Peergroup-Vergleich für deutlich zu gering. Er rate Investoren daher zu einem Einstieg bzw. Ausbau der Position noch vor dem seines Erachtens positiven Newsflow durch die FY 2021er-Guidance.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die pferdewetten.de-Aktie daher mit einem DCF-basierten Kursziel von 25,00 Euro sowie einer Kaufempfehlung in die Coverage auf. (Analyse vom 24.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link