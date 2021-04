XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

19,00 EUR -0,52% (15.04.2021, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

18,90 EUR -1,05% (15.04.2021, 09:48)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (15.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) unter die Lupe.pferdewetten.de habe 2020 zum achten Mal binnen neun Geschäftsjahren ein Rekordergebnis erzielt. Vorstand Pierre Hofer wolle auch im laufenden Jahr neue Bestmarken erreichen. Dazu solle neben Pferdewetten und Sportwetten auch das dritte Segment, der Bereich Online-Gaming, bald an den Start gehen. Die Aussichten seien gut.Hinter Pferdewetten.de liege ein schweres Jahr. Für gut zwei Monate hätten Corona-bedingt praktisch keinerlei Erträge erzielt werden können, da fast sämtliche Sportereignisse abgesagt worden seien und sowohl die Fußball-EM wie auch die Olympischen Sommerspiele in Tokio ausgefallen seien.Auch der Ausblick passt: Ein Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Krise seien Prognosen im Pferde- und Sportwettenbereich schwierig. Dennoch wolle der Vorstand seine Rekordfahrt fortsetzen und erwarte ein EBIT i.H.v. 3 bis 4 Mio. Euro. Eine insgesamt konservative Prognose, die im Jahresverlauf möglicherweise nachgebessert werden müsse. Denn Hofer plane den Einstieg im E-Gaming-Bereich (Online-Casino): Die Vorbereitungen stünden vor dem Abschluss. Der Startschuss könnte schon bald fallen. In den aktuellen Planungen seien bisher keine Erträge aus diesem Bereich berücksichtigt. Ein positiver Ergebnisbeitrag werde allerdings vom ersten Jahr an angestrebt. Abgerundet werde das Bild durch organisches Wachstum im Ausland durch den Erwerb von Wettlizenzen.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie: