Börsenplätze pferdewetten.de-Aktie:



XETRA-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

15,20 EUR +1,33% (01.04.2022, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs pferdewetten.de-Aktie:

14,90 EUR -0,67% (31.03.2022)



ISIN pferdewetten.de-Aktie:

DE000A2YN777



WKN pferdewetten.de-Aktie:

A2YN77



Ticker-Symbol pferdewetten.de-Aktie:

EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (01.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe jüngst den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und damit die zuletzt Anfang März angepasste Guidance erreicht. Darüber hinaus habe der Vorstand einen Ausblick für 2022 bekannt gegeben.Die Erlöse seien in 2021 um 10,2% yoy auf 12,7 Mio. Euro zurückgegangen. Zurückzuführen sei dies auf eine rückläufige Entwicklung in beiden Segmenten (Pferdewette: -3,3% yoy; Sportwetten -26,9% yoy). Die besonders schwache Entwicklung im Bereich Sportwetten sei sowohl auf hohe Wettgewinne als auch Kundengewinnungsmaßnahmen (Gutscheine) zur Steigerung des Bekanntheitsgrads zurückzuführen. Wenngleich der erzielte Umsatz in Höhe von nur 0,4 Mio. Euro sehr enttäuschend sei, scheinen die Kundengewinnungsmaßnahmen zumindest mit Blick auf die Entwicklung der Wetteinsätze erste Früchte zu tragen. Diese seien im Bereich der Sportwette nämlich signifikant von 12 auf 28 Mio. Euro gestiegen. In den nächsten Quartalen müsse es pferdewetten.de nun gelingen, aus den steigenden Wetteinsätzen auch spürbar mehr Umsatz (Net Gaming Revenue) zu erwirtschaften. Eine deutliche Verbesserung erwarte das Unternehmen durch die kurz bevorstehende Einführung der eigenen Software.Auf Ergebnisebene habe pferdewetten.de ein EBIT in Höhe von -0,6 Mio. Euro (Vj.: 2,5 Mio. Euro) erzielt, das innerhalb der zuletzt im März angepassten Guidance (-0,5 bis -1,0 vs. zuvor -1,7 bis -2,7 Mio. Euro) liege. Hintergrund der besser als gedachten Ergebnisentwicklung sei die Aktivierung der Kosten für die neue Wett-Software (1,1 Mio. Euro) sowie ein über Plan liegender Verlauf im Dezember. Neben diesem positiven Effekt hätten in 2021 insbesondere die deutlich erhöhten Marketingaktivitäten im Bereich Sportwetten die Profitabilität beeinflusst. Nach nur 1,3 Mio. Euro Werbeausgaben in 2020 seien diese nun auf 4,4 Mio. Euro deutlich angestiegen. Das Nettoergebnis sei mit -0,2 Mio. Euro aufgrund eines positiven Steuereffekts etwas besser ausgefallen.Für das laufende Geschäftsjahr gehe der Vorstand von einem Wachstum der Brutto Wett- und Gamingerträge (GGR) auf 50,0 bis 65,0 Mio. Euro aus (Vj.: 40 Mio. Euro). Auch die Umsatzerlöse (NGR) sollten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen. Aufgrund der geplanten Investitionen im Bereich der Sportwette (Online & Retail) gehe das Management von einem EBIT in Höhe von -2,5 bis -3,5 Mio. Euro aus. Der Analyst habe seine Prognosen u.a. infolge der Verzögerungen bei der Lizenzerteilung und dadurch resultierende Einbußen auf Umsatz- und Ergebnisebene sowie aufgrund der zuletzt schwachen Entwicklung in der Online-Sportwette reduziert.Da die jüngsten Unwägbarkeiten temporärer Natur sind und die Pipeline für den Shop-Rollout nach Unternehmensangaben vielversprechend ist, bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung mit einem leicht von 28,00 auf 25,00 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link