Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (08.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe jüngst den finalen Entschluss zum Einstieg ins Sportwetten-Retail-Geschäft bekannt gegeben. In diesem Zusammenhang habe das Management aufgrund von daraus resultierenden Anlaufkosten sowie einer unter den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung in H2 die Guidance für das laufende Jahr angepasst. Im Rahmen einer Telefonkonferenz habe der CEO nun einige Hintergrundinformationen dazu gegeben.Erste Einzelheiten zum Einstieg ins stationäre Sportwettengeschäft: Nach der inzwischen erfolgten notariellen Beurkundung des Kooperationsvertrags warte pferdewetten.de nun noch auf die behördliche Freigabe zur Lizenzerweiterung für das Shop-Geschäft. Nach Unternehmensangaben sei dies jedoch reine Formsache, sodass mit der Freigabe noch im November zu rechnen sei. Anschließend könnte pferdewetten.de unmittelbar mit der Akquise von Shops beginnen. Konkret rechne das Unternehmen mit einem Anstieg der Franchise Shops auf 156 Stück innerhalb von 48 Monaten. Daraus würden dann gemäß interner Planung ein Break-Even im dritten Jahr sowie jährliche Wetteinsätze i.H.v. 193 Mio. Euro, ein Hold bzw. Rohertrag von 55 Mio. Euro und ein EBIT von 1,6 Mio. Euro im vierten Jahr resultieren.Vorteile aus dem Einstieg in das Retail-Geschäft sehe Markmann vor allem in potenziellem Cross-Selling sowie einer höheren Kundenbindung. So könnten Shop-Kunden perspektivisch z.B. durch die im Shop notwendige Kundenkarte ohne zusätzliche Legitimation auch das Online-Angebot im Bereich der Sport- und Pferdewetten sowie dem Casino nutzen. Umgekehrt könnte die Online-Pferdewette in die Shops integriert werden. Darüber hinaus gebe es im Retail-Wettgeschäft (bisher) keine Wetteinsatzlimits, wie es im Online-Bereich seit Einführung des Glücksspielstaatsvertrags der Fall sei. Zudem sollte sich die Marge in der Online-Sportwette erhöhen, da das Unternehmen nun über eine eigene Software verfüge und nicht mehr einen Teil der Erlöse an den bisherigen Softwareprovider BetConstruct abführen müsse. Auch die Flexibilität bei z.B. Anpassungen des Produktangebots oder der Internationalisierung dürfte steigen. Perspektivisch sei durch die eigene Software analog zur Pferdewette auch ein (White-Label) Dienstleistungsgeschäft denkbar.Risiken sehe Markmann vor allem in einem langsameren Aufbau der Shop-Anzahl, da pferdewetten.de eine Einigung mit zahlreichen individuellen Franchisenehmern finden müsse. Letztlich könnte sich durch eine Verzögerung dann auch das Erreichen der Gewinnschwelle verschieben.Vor dem Hintergrund der beschriebenen Anlaufkosten sowie der schwächeren operativen Entwicklung der letzten Wochen habe der Vorstand nun die EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf -1,7 bis -2,7 Mio. Euro angepasst (zuvor: 3,0 bis 4,0 Mio. Euro). Neben den Belastungen in 2021 werde mit 4,5 bis 5,0 Mio. Euro der Großteil der Kosten für den Aufbau des stationären Sportwettengeschäfts erst in 2022 die GuV belasten. Die übrigen Kosten i.H.v. 1,0 bis 1,9 Mio. Euro würden dann in 2023 anfallen.Der Analyst werde die Effekte aus der operativen Schwäche der letzten Wochen sowie die Auswirkungen des Einstiegs ins stationäre Sportwettengeschäft nach Ablauf einer bis maximal Ende November geltenden Rücktrittsfrist in sein Bewertungsmodell einarbeiten.Wie die zukünftige Ergebnisentwicklung von pferdewetten.de aussehen könnte, habe das Unternehmen im Rahmen der gestrigen Telefonkonferenz bereits durch eine erste mittelfristige Vision gezeigt. Demnach solle sich das EBIT, ausgehend vom Mittelwert der angepassten Guidance des laufenden Jahres, bis 2025 auf 12,8 Mio. Euro signifikant verbessern. Da der Analyst bisher in seinem DCF-Modell im Jahr 2025 mit einem EBIT i.H.v. 9,7 Mio. Euro gerechnet habe, dürfte sogar eine etwas konservativere Modellierung trotz der kurzfristigen Ergebnisverschlechterungen auf einen höheren Fair Value hinauslaufen.pferdewetten.de habe spannende Details hinsichtlich des Einstiegs ins stationäre Sportwettengeschäft bekannt gegeben. Bis zum Ablauf der Rücktrittsfrist lässt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Bewertungsmodell jedoch unverändert. Da aktuell für Markmann die Chancen überwiegen würden und die ersten Indikatoren auf einen höheren Fair Value hindeuten würden, bekräftige der Analyst seine Kaufempfehlung für die pferdewetten.de-Aktie. Das Kursziel laute 26,00 Euro. (Analyse vom 08.11.2021)