15,50 EUR +6,16% (02.03.2021, 16:22)



15,20 EUR +4,11% (02.03.2021, 16:29)



DE000A2YN777



A2YN77



EMH



Kurzprofil pferdewetten.de AG:



Die pferdewetten.de AG (ehemals SPORTWETTEN.DE AG) (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) mit Sitz in Düsseldorf, hat sich zu einer festen Größe im Markt für Pferdewetten in Deutschland etabliert. Das Angebot umfasst dabei insbesondere Online-Pferdewetten, die durch stationäre Pferde-Wettcenter flankiert werden. Das Flaggschiff der Holding, die Internet-Plattform www.pferdewetten.de, zählt zu den Marktführern im Bereich der deutschen Online-Pferdewette. Seit 2018 operiert die Gesellschaft über die Domain www.sportwetten.de auch wieder im deutschsprachigen Sportwetten Markt.



Darüber hinaus monetarisiert die Gesellschaft ihr know how auch als B2B Dienstleister für nationale und internationale Wettanbieter.



Die pferdewetten.de AG ist seit Juli 2000 börsennotiert. Die Aktien werden an der Deutschen Börse gehandelt. (02.03.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - pferdewetten.de-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Online-Pferdewetten pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777, WKN: A2YN77, Ticker-Symbol: EMH) weiterhin zu kaufen.pferdewetten.de habe gestern bekannt gegeben, dass das EBIT in 2020 voraussichtlich oberhalb der ursprünglich avisierten Prognosebandbreite liege. Damit überrasche Markmann das Unternehmen positiv und übertreffe die Analystenerwartungen gegebenenfalls deutlich.Bisher sei das Management auf Gesamtjahressicht von einem EBIT zwischen 1,0 bis 2,0 Mio. Euro ausgegangen. Aufgrund einer besser als erwarteten operativen Entwicklung beider Segmente im Jahresschlussquartal gehe das Unternehmen nun von einem EBIT zwischen 2,1 und 2,5 Mio. Euro aus. Da pferdewetten.de damit die bisherige Schätzung des Analysten eines EBITs i.H.v. 1,8 Mio. Euro spürbar übertreffe, habe er seine Prognose nun angehoben und rechne mit einem EBIT von 2,3 Mio. Euro.Im Segment Pferdewette erwarte Markmann im Vergleich zum Vorjahr nach wie vor einen schwächeren Verlauf, da in 2020 insbesondere der freiwillige Verzicht auf einen Teil der Erträge zugunsten der Rennvereine belastet haben dürfte. Dennoch halte der Analyst es für realistisch, dass pferdewetten.de durch das Angebot an Wetten auf Rennen aus allen Kontinenten im Jahresschlussquartal weniger von saisonalen Effekten betroffen gewesen sei, als von ihm bislang angenommen. Markmann gehe daher von einem leicht besseren Verlauf im Segment Pferdewetten aus und erwarte hieraus ein EBIT i.H.v. 4,4 Mio. Euro (zuvor: 4,3 Mio. Euro; Vj.: 5,7 Mio. Euro).Der deutlich größere Beitrag der Prognoseanhebung des Analysten dürfte aus dem noch unprofitablen Segment Sportwette resultieren. Hier habe das Unternehmen in den letzten Jahren das Ergebnis um rund 1,0 Mio. Euro p.a. gesteigert. In 2019 habe das Segment noch ein negatives EBIT i.H.v. -3,3 Mio. Euro ausgewiesen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei Markmann aufgrund der negativen Corona-Einflüsse durch ausgefallene Großveranstaltungen nur von einer Verbesserung des EBITs auf -2,5 Mio. Euro ausgegangen. Es scheine, als habe pferdewetten.de hier jedoch größere Fortschritte gemacht, sodass der Analyst nun im Segment Sportwette ein EBIT von -2,1 Mio. Euro für realistisch halte. Zurückzuführen sei dies seines Erachtens auf eine bessere Conversion bei der Kundenakquise, die aus der seit 2020 laufenden Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Wett-und Glücksspielsoftware BetConstruct resultieren sollte.Die erfreuliche Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr verdeutliche, dass pferdewetten.de gut positioniert sei, um die von Markmann erwartete Margenverbesserung ab 2021 zu erreichen.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die pferdewetten.de-Aktie mit unverändertem Kursziel von 25,00 Euro. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link