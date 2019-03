Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:

31,00 EUR -2,97% (14.03.2019, 10:49)



ISIN paragon-Aktie:

DE0005558696



WKN paragon-Aktie:

555869



Ticker-Symbol paragon-Aktie:

PGN



Kurzprofil paragon GmbH & Co. KGaA:



Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme.



Darüber hinaus ist der Konzern mit der ebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit marktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert die paragon GmbH & Co. KGaA aktive mobile Aerodynamiksysteme.



Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg und Landsberg am Lech (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg), Bexbach (Saarland), Aachen (Nordrhein-Westfalen), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA). (14.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) unter die Lupe.Die bevorstehende Expansion scheine zu fruchten. Im Gewerbepark Hagen werde ein Neubauprojekt umgesetzt: Zunächst für die Paragon movasys GmbH, dann für Voltabox. Darüber hinaus habe paragon mit den Zahlen für das Jahr 2018 die Skeptiker überzeugen können.Zuletzt sei die Stimmung unter den paragon-Aktionären nicht sonderlich gut gewesen. Vor allem die Umstellung auf eine KGaA, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, sei bei den Anteilseignern nicht gut angekommen. Die paragon-Aktie habe sich aber in den letzten Wochen deutlich von ihren Tiefstständen erholt. Von knapp unter 15 Euro sei das Papier bis auf 31 Euro geklettert.paragon bringe derzeit knapp 140 Mio. Euro auf die Börsenwaage und das bei einem geschätzten Umsatz im Jahr 2019 von 240 Mio. Euro sowie einer Marge von knapp 8%. Nicht schlecht für einen Autozulieferer in einem aktuell sehr anspruchsvollen Marktumfeld. Dennoch sollte die paragon-Aktie noch Potenzial nach oben haben. Nicht nur aufgrund der Tochterfirma Voltabox sei paragon in einem spannenden Markt gut positioniert, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)Börsenplätze paragon-Aktie:XETRA-Aktienkurs paragon-Aktie:31,35 EUR +1,13% (14.03.2019, 10:40)