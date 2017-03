ISIN paragon-Aktie:

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie Tochterfirmen in Bexbach (Fa. SphereDesign), Shanghai (China) und in Austin (Texas, USA).



Klaus Dieter Frers, Vorsitzender (Gründer und Mehrheitsaktionär)

Dr. Stefan Schwehr, Vorstand Technik



Prof. Dr. - Ing. Lutz Eckstein, Vorsitzender

Hermann Börnemeier, Stv. Vorsitzender

Walter Schäfers



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) unter die Lupe.Der Titel habe sich in den letzten zwölf Monaten hervorragend geschlagen. Das Plus betrage stolze 78%. Impulsgeber sei das neue Segment Voltabox zur Fertigung von Batteriepacks gewesen. Hier habe paragon-Chef Klaus Dieter Frers in den letzten Monaten jede Menge spannende Deals, unter anderem mit KUKA und Joy Global, einfädeln können. Inzwischen trage Voltabox bereits 13,9% zum Gesamtumsatz bei. Tendenz steigend.Am Montag habe die paragon AG ihre Zahlen für das Jahr 2016 veröffentlich. Mit den Jahreszahlen sei das Unternehmen im Soll. Für das laufende Jahr würden die Aussichten gut bleiben.Das Papier des Autozulieferers konsolidiere seit Wochen auf hohem Niveau. Anleger sollten dabei bleiben. Mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 1,7 für 2017 sei der Titel in Anbetracht der großartigen Zukunftsperspektiven der Tochter Voltabox noch nicht zu teuer.