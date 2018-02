Tradegate-Aktienkurs paragon-Aktie:

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie Tochterfirmen in Bexbach (Fa. SphereDesign), Shanghai (China) und in Austin (Texas, USA).



Klaus Dieter Frers, Vorsitzender (Gründer und Mehrheitsaktionär)

Dr. Stefan Schwehr, Vorstand Technik



Prof. Dr. - Ing. Lutz Eckstein, Vorsitzender

Hermann Börnemeier, Stv. Vorsitzender

Walter Schäfers (06.02.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - paragon-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers paragon AG (ISIN: DE0005558696, WKN: 555869, Ticker-Symbol: PGN).Für 2018 sehe die erstmals veröffentlichte Finanzplanung ca. EUR 175 Mio. Jahreserlöse (ca. +40%) - bei im Wesentlichen gehaltener Marge - vor, so die Analysten und würden im Folgenden darauf hinweisen, dass darin angestrebte Akquisitionen noch nicht eingerechnet seien. Der Trend sei also klar: Zunehmend profitiere das Unternehmen von seinen jungen Geschäftsbereichen Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. 2018 würden einige Großserienstarts auf beschleunigtes Wachstum hindeuten. Paragon sei auf anhaltender Rekordfahrt und erobere Marktanteile.Die Empfehlung der Research-Boutique werde bekräftigt, zumal die EQUI.TS-Schätzung "passe".Für 2018 werde in der Guidance ein Voltabox-Jahresumsatz von EUR 60 Mio. (+140% ggü. Vj.) avisiert; eine Größenordnung, die zu den Schätzungen des Researchhauses passen würden. Im gleichen Jahr würde der Erlös im Segment Karosserie-Kinematik vom jüngst zugekauften Umsatz profitieren. Das dritte Segment Elektronik könne sich nach Analysteneinschätzung 2018 leicht rückläufig entwickeln, bevor 2019 neue Produkte Impulse setzen würden.Das Q4 17 habe die Erwartungen auf der topline getroffen, wenngleich einige außerordentliche Faktoren im EBIT-Bereich wohl noch der Klärung bedürften, so die Fachanalysten.