Börsenplätze onoff-Aktie:



Börse München-Aktienkurs onoff-Aktie:

17,00 EUR +3,03% (13.05.2019, 10:03)



ISIN onoff-Aktie:

DE000A2BPNB1



WKN onoff-Aktie:

A2BPNB



Ticker-Symbol onoff-Aktie:

2QU

Kurzprofil onoff AG:



Die onoff AG (ISIN: DE000A2BPNB1, WKN: A2BPNB, Ticker-Symbol: 2QU) ist eine Holding für die beiden Unternehmen onoff engineering GmbH und onoff it-solutions GmbH, die beide am Markt eigenständig agieren. Die onoff AG ist ein führender unabhängiger Systemintegrator und Dienstleister für die gesamte Wertschöpfungskette in der Prozessautomatisierung. Dabei deckt das Portfolio den immer komplexer werdenden Bedarf an Datenerfassung, Datenverarbeitung, Automatisierung von Prozessen und Bereitstellung von Benutzerdaten in den erforderlichen Berichts- bzw. Steuerungsebenen im industriellen Umfeld ab. Die onoff group realisiert kundenspezifische Automatisierungsprojekte in den Branchen Pharma, Biotechnologie, Nahrungs- und Genussmittel, Chemie, Wasser/Abwasser, Öl und Gas sowie Energie. (13.05.2019/ac/a/n)







München (www.aktiencheck.de) - Ab dem 13.05.2019 können die Aktien der onoff AG (ISIN: DE000A2BPNB1, WKN: A2BPNB, Ticker-Symbol: 2QU) Wunstorf, Spezialist für Industrie 4.0-Anwendungen, an der Börse München im Mittelstandssegment m:access gehandelt werden, so Bayerische Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der erste Kurs lag bei 17,20 Euro, was einer Marktkapitalisierung von 34,40 Mio. Euro entspricht. "Die onoff AG ist ein weiteres, sehr innovatives Unternehmen, das sich für m:access entschieden hat. Das beweist, dass sich unser Börsenplatz mit der Verbindung von hoher Transparenz für Anleger und unbürokratischem und günstigem Listing für mittelständische Unternehmen bewährt", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München."Wir mussten aufgrund der schwierigen Marktsituation unseren ursprünglich für Februar 2019 geplanten Börsengang leider verschieben, obwohl substanzielles Investoreninteresse vorhanden war", erläutert Dr. Uwe Ganzer, CFO der onoff AG. "Aber schon damals haben wir deutlich gemacht, dass für uns Börse mehr als nur zusätzliches Kapital für schnelleres Wachstum bedeutet", so Ganzer weiter und er fügte hinzu: "Wir wollen durch die Einbeziehung in m:access mehr Öffentlichkeit für unser Unternehmen schaffen und unseren Bekanntheitsgrad als mittelständisches Unternehmen deutlich erhöhen. Den geplanten Börsengang wollten wir auch für eine Mitarbeiterbeteiligung nutzen. Durch die Einbeziehung in m:access konnten wir dies nun umsetzen." Er wies darauf hin, dass eine höhere Visibilität auch beim Kampf um die besten Köpfe Voraussetzung sei und freue sich schon auf den Auftritt seines Unternehmens bei zukünftigen m:access-Fachkonferenzen.