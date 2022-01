Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil net digital AG:



Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. (31.01.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - net digital-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3, Ticker-Symbol: VRL) zu kaufen.Die net digital AG (kurz: net digital) agiere mit ihren digitalen mobilen Paymentlösungen und den hierzu ergänzenden Diensten im multimilliarden-schweren bargeldlosen Payment-Sektor, der allein in Deutschland im Jahr 2019 ein Gesamtvolumen von 75,0 Billionen Dollar (Quelle: manager magazin) erreicht habe. Für diesen Payment-Markt würden Branchenexperten insbesondere aufgrund des verstärkten Trends hin zum "digitalen und mobilen Bezahlen" auch zukünftig hohe Marktzuwachsraten erwarten. Durch hohe Investitionen in KI-Technologien zur Unterstützung von Abrechnungsdiensten (Payment-Services) und der Vermarktung von komplementären Diensten, differenziere sich net digital stark von klassischen Payment-dienstleistern und verfüge damit über einen sichtbaren USP.Im Geschäftsjahr 2020 habe die heutige net service AG, die in 2021 in die heutige net digital AG im Rahmen eines Reverse-IPOs eingebracht worden sei, Pro-forma-Umsatzerlöse in Höhe von 8,82 Mio. Euro erwirtschaftet. Nach Einschätzung des Analysten sei hierbei der überwiegende Teil der Erlöse (GBCe: ca. 6,00 Mio. Euro) auf den Kerngeschäftsbereich "digitale Zahlungsdienste" entfallen. Auf operativer Ebene sei hierbei ein Pro-forma-EBITDA in Höhe von 0,67 Mio. Euro erreicht worden. Nach Einschätzung des Analysten sei hierfür v.a. die hohe Ertragskraft des Payment-Segments verantwortlich gewesen.Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 erwarte der Analyst vor dem Hintergrund der weiter andauernden Covid-19-Situation und dem corona-bedingt schwächeren Umsatzverlaufs im ersten Halbjahr einen Konzernumsatz von 8,26 Mio. Euro und ein EBITDA von 0,71 Mio. Euro. Basierend auf der vielversprechenden Wachstumsstrategie und der guten Marktposition des Unternehmens sollte es dem net digital-Konzern gelingen, ab dem Geschäftsjahr 2022 und auch in den Folgejahren ein dynamisches Wachstum zu erreichen.Insgesamt sehe der Analyst net digital gut positioniert, um mit ihrer umfassenden digitalen Plattform mit dem Schwerpunkt auf Payment-Dienste und hierzu ergänzender Dienste (z.B. Abo-Management oder zahlungsbezogene KI-Lösungen zur Sicherstellung der Compliance) im multimilliarden-schweren (digitalen) Paymentmarkt dynamisch zu wachsen. Hierbei sollte es dem Unternehmen gelingen, durch ihr sehr skalierbares Geschäftsmodell (Plattform-Ansatz) im Rahmen der erwarteten Wachstumsserie die Konzernprofitabilität überproportional zu steigern. Basierend auf seinen Prognosen habe der Analyst den net digital-Konzern mithilfe seines DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert zum Ende des Geschäftsjahres 2022 von 20,60 Euro je Aktie ermittelt.Vor dem Hintergrund des aktuellen Kursniveaus vergibt Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, damit das Rating "kaufen" für die net digital-Aktie und sieht ein signifikantes Kurspotenzial. (Analyse vom 28.01.2022)