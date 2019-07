Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklungen in der vergangenen Handelswoche hätte durchaus das Potential haben können, den deutlichen Preisrückgang in den Ölnotierungen der Vorwoche zu kompensieren, so die Analysten der NORD LB.



Allerdings zeige sich, dass in diesem gegenwärtigen (geo-)politischen Marktumfeld den preisschwächenden Faktoren scheinbar deutlich mehr Gewicht zugemessen werde. Die Nordseesorte Brent habe zum Wochenausklang entsprechend nur mit einem leichten Vorwochenplus von 1,4% bei 63,42 USD notiert. Zur Wochenmitte habe die US-Energiebehörde EIA einen deutlichen Rückgang der Lagerbestände für Rohöl in den USA um 11 Mio. Barrel veröffentlicht. Diese Reduktion sei überraschend gewesen, da die Marktteilnehmer mit einem deutlich geringeren Abbau im Vergleich zur letzten Woche gerechnet hätten. Grundsätzlich impliziere dies ein knappes Angebot auf dem physischen Ölmarkt und in der Folge steigende Preise. Die Preisreaktion sei allerdings eher moderat ausgefallen. Eine Erklärung hierfür könnten Sondereffekte aufgrund von Hurrikan Barry sein. Wegen des Sturmes im Golf von Mexiko in der vorherigen Woche hätten die hiesigen Produktionsanlagen geschlossen werden müssen. Die US-Rohölproduktion sei um 700 Tsd. Barrel pro Tag gefallen, wodurch die Lagerbestände um ca. 5 Mio. Barrel reduziert worden seien. Es sei anzunehmen, dass sich der Rückgang der US-Ölvorräte hierauf zurückführen lasse, da es mehrere Tage benötigt habe, bis sich die Produktion wieder normalisiert habe. Der schwelende Konflikt um Tankerfestsetzungen am Persischen Golf werde ebenso durch zunehmende Nachfragesorgen konterkariert.



Der IWF habe seine aktuelle Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft zum dritten Mal in diesem Jahr nach unten revidiert. Die politischen Risiken als maßgeblich anführend, sehe der IWF nun auch die bislang erwartete Wachstumsbelebung für das Jahr 2020 als fraglich an. Das Szenario eines ungeregelten Brexit sei durch die Ernennung von Boris Johnson zum neuen Premierminister deutlich wahrscheinlicher. Und auch die zeitnah beginnenden Handelsgespräche zwischen USA und China dürften angesichts von neuen Sanktionen einer chinesischen Ölfirma durch die USA wegen Verstöße gegen die Iran-Sanktionen keine schnellen Lösungen versprechen würden. (29.07.2019/ac/a/m)



