Börsenplätze mybet Holding-Aktie:



XETRA-Aktienkurs mybet Holding-Aktie:

0,471 EUR +0,21% (14.03.2017, 17:14)



ISIN mybet Holding-Aktie:

DE000A0JRU67



WKN mybet Holding-Aktie:

A0JRU6



Ticker-Symbol mybet Holding-Aktie:

XMY



Kurzprofil mybet Holding SE:



Die mybet Holding SE (vormals JAXX SE) (ISIN: DE000A0JRU67, WKN: A0JRU6, Ticker-Symbol: XMY) ist eine Finanz-Holding, die Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen der Glücksspielbranche hält und auf die Bereiche Sportwetten sowie Casino und Poker fokussiert ist. Das Unternehmen verfügt über eigene leistungsfähige Software-Lösungen, exklusive Rechte und Lizenzen sowie über die erforderlichen Schnittstellen zu staatlichen Glücksspielorganisationen, um jede Art von Wettprodukten über elektronische Medien und klassische Vertriebswege an Endkunden zu vertreiben. mybet profitiert dabei von der gesamten Wertschöpfungskette im Online-Glücksspiel: von den Vermittlungsprovisionen und Nutzungsentgelten über Buchmachererlöse bis hin zu Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen. Derzeit ist mybet an Unternehmen in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Belgien, Gibraltar und auf Malta beteiligt. (14.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - mybet Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der mybet Holding SE (ISIN: DE000A0JRU67, WKN: A0JRU6, Ticker-Symbol: XMY) ein.mybet habe gestern den finalen Termin für die vollständige Inbetriebnahme der neuen Wettplattform bekannt gegeben. Ab 21. März 2017 solle das deutlich ausgebaute Sportwetten- und Gaming-Angebot für alle Kunden verfügbar sein.Kürzlich habe das Unternehmen zudem bekannt gegeben, dass der nächste Verhandlungstermin im Schadensersatzverfahren gegen Westlotto auf den 12. Juli 2017 verschoben werde. Dies sei auf Antrag des Beklagten geschehen. Eigentlich sollte die mündliche Verhandlung am 8. März stattfinden. Allerdings habe mybet mögliche Ansprüche aus dem Verfahren (es gehe um insgesamt 11,5 Mio. Euro zzgl. Zinsen) im vergangenen Jahr zwischenfinanziert. In diesem Zusammenhang habe das Unternehmen ein risikofreies Darlehen über 4 Mio. Euro erhalten, das per Januar 2018 auf 5 Mio. Euro erhöht werden könne. Die Rückzahlungssumme hierfür steige im Zeitverlauf, allerdings nur sofern mybet Schadensersatz zugesprochen werde und die Summe ausreiche, um das Darlehen zu tilgen. Sollte dies nicht der Fall sein, erfolge auch keine Rückzahlung des Darlehens. Die aktuelle Terminverschiebung werde nach Aussage von mybet noch keine signifikante Steigerung der Rückzahlungssumme zur Folge haben.Mit dem heutigen Tage stellt Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, die Coverage für die mybet Holding-Aktie ein. (Analyse vom 14.03.2017)