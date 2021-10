Anleger sollten beim Investieren in Aktien immer auch die Marktkapitalisierung beachten. Die Schwankungen der Titel sind tendenziell umso größer, umso geringer der Börsenwert ist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2021)



die mwb Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN: DE0006656101, WKN: 665610, Ticker-Symbol: MWB) ist eine in Deutschland ansässige Wertpapierhandelsbank. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Wertpapierhandel und Kapitalmärkte. Das Segment Wertpapierhandel umfasst die Skontroführung für Aktien, die Skontroführung für Investmentfonds, die Skontroführung für festverzinsliche Wertpapiere, Sales- und Execution-Dienstleistungen, die institutionelle Anleger bei Wertpapiergeschäften unterstützen, und die Orderausführung, die Kauf- und Verkaufsaufträge im Auftrag Dritter umfasst. Das Segment Capital Markets umfasst Designated Sponsoring und Initial Public Offering (IPO) Beratung und Börsengänge. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Gräfelfing, Frankfurt, Hamburg, Hannover und Berlin. (26.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (ISIN: DE0006656101, WKN: 665610, Ticker-Symbol: MWB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien des eher unbekannten Maklerunternehmens mwb fairtrade hätten in den letzten Tagen teilweise zweistellig zulegen können. Aktuelle Meldungen gebe es allerdings nicht. "Der Aktionär" habe sich auf Spurensuche begeben.Mwb fairtrade sei eine Wertpapierhandelsbank, die seit 1999 börsennotiert sei. Laut der Unternehmenshomepage gehöre der Konzern zu den fünf größten Skontroführern in Deutschland und betreue etwa 40.000 Orderbücher.Im Ausnahmejahr 2020 sei der Jahresüberschuss um das Zehnfache gestiegen, ausgelöst durch die ungewöhnlich hohe Volatilität am Markt. Quartalszahlen veröffentliche der Konzern nicht, ein Update gebe es nur halbjährlich.Zuletzt habe es im vergangenen Juli Zahlen gegeben, der Kurs sei in den folgenden Tagen um bis zu 50 Prozent abgestürzt. Der Grund könnte der unsichere Ausblick gewesen sein. Denn mwb habe sich durch die andauernde Pandemie nicht zu einer Prognose für das Gesamtjahr in der Lage gesehen. Seit Ende letzter Woche hätten die Kurse nun wieder steil angezogen, Unternehmensmeldungen gebe es allerdings nicht.Auch auf dem Parkett in Frankfurt kursiere keine Story zu mwb. Stattdessen habe es in den letzten Tagen in verschiedenen Anlegerforen Beiträge zu der Aktie gegeben. Diese Plattformen würden für Privatanleger die Möglichkeit bieten, sich über Anlageideen auszutauschen. Problematisch könne das aber werden, wenn man ohne es zu wissen daraufhin in marktenge Titel wie die mwb investiere. Die Bewertung betrage lediglich 100 Millionen Euro, das Handelsvolumen bewege sich stellenweise im Bereich weniger tausend Papiere.Am letzten Freitag sei die Zahl der gehandelten Aktien sprunghaft in die Höhe geschossen, was dann zu einem starken Kursanstieg geführt habe. Allerdings könne es genauso schnell wieder nach unten gehen.