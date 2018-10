Xetra-Aktienkurs mutares-Aktie:

10,35 EUR -2,36% (01.10.2018, 15:45)



Tradegate-Aktienkurs mutares-Aktie:

10,45 EUR -0,48% (01.10.2018, 15:06)



ISIN mutares-Aktie:

DE000A0SMSH2



WKN mutares-Aktie:

A0SMSH



Ticker-Symbol mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (01.10.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mehrere Zu- und Verkäufe hätten letztlich dazu geführt, dass mutares den Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 14% auf 467 Mio. Euro gesteigert habe. Positiv zu werten sei, dass der operative Ergebnistrend der Beteiligungen, der vom "adjusted EBITDA" veranschaulicht werde, nach oben zeige. Zwischen Januar und März habe die Kennzahl von -13,5 auf 9,3 Mio. Euro verbessert werden können.Die mutares-Aktie arbeitet derweil weiter an einer Bodenbildung und ist unverändert günstig bewertet, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 38 vom 29.09.2018)Börsenplätze mutares-Aktie: