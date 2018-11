Börsenplätze mutares-Aktie:



Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (26.11.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX).Im dritten Quartal dieses Jahres habe der Konzernumsatz von mutares deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen, was aber nur eine Momentaufnahme infolge der zwischenzeitlichen Portfolioabgänge darstelle. In der zweiten Jahreshälfte habe das Unternehmen bereits vier Zukäufe abschließen können, wobei die Übernahme von zwei Gesellschaften des Knorr-Bremse-Konzerns mit einem Jahresumsatz von 85 Mio. Euro sowie von der Kalzip-Gruppe, einer Tochter von Tata Steel mit Erlösen in Höhe von ca. 56 Mio. Euro, herausragen würden. Daher erwarte Steffen von mutares im nächsten Jahr auf Konzernebene eine dynamische Rückkehr auf den Wachstumspfad.Die Profitabilitätsentwicklung sei schon jetzt durchaus zufriedenstellend. Im dritten Quartal hätten die beiden größten Bereiche Automotive sowie Engineering & Technology ein deutlich positives EBITDA erwirtschaften können. Vor allem in der letztgenannten Sparte werde das Geschäft der Töchter mit synergetischen Zukäufen derzeit stark skaliert, was Potenzial für einen erfolgreichen Buy-and-Build-Prozess biete.Steffen habe in seinem Modell unterstellt, dass dem Unternehmen nach dem großen Erfolg mit STS letztlich ähnliche Transaktionen auch in den nächsten Jahren gelingen würden. Auf dieser Basis sehe der Analyst den fairen Wert mit 15,70 Euro über dem aktuellen NAV und weit über dem aktuellen Börsenkurs. Die Reduktion gegenüber seiner letzten Einschätzung (17,40 Euro) resultiere aus dem in den letzten Wochen relativ deutlich reduzierten Marktwert der STS Group, den der Analyst im Rahmen einer vorsichtigen Vorgehensweise in einer Absenkung des möglichen Ertragspotenzials aus künftigen Anteilsverkäufen berücksichtigt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link