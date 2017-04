Börsenplätze mutares-Aktie:



Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (24.04.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX).Im Jahr 2016 habe mutares einen Umsatzrückgang auf Konzernebene sowie einen rückläufigen Gewinn bei der Muttergesellschaft hinnehmen müssen. Die niedrigeren Erlöse hätten vor allem aus Konsolidierungseffekten im Portfolio und einer marktbedingt deutlichen Kontraktion im Segment Construction & Infrastructure resultiert, da die dort subsumierten Gesellschaften Eupec und BSL unter der Investitionszurückhaltung der Öl- und Gasindustrie gelitten hätten.Das werde sich aber als eine Momentaufnahme erweisen, die Weichen für eine sehr positive Entwicklung im laufenden Jahr seien bereits gestellt. Mit mehreren abgeschlossenen Akquisitionen (Werke von Meca­plast, Balcke-Dürr, Aperam Stainless) und einer in Aussicht gestellten weiteren großen Transaktion (Werke von Plastic Omnium) werde die Gruppe im laufenden Jahr stark wachsen, Jakubowski taxiere den diesjährigen Umsatz inklusive weiterer pauschal berücksichtigter Zukäufe auf 1,1 Mrd. Euro, was gegenüber 2016 einem Zuwachs um 70,4 Prozent entsprechen würde.Jakubowski habe das Ertragspotenzial, das aus dem Konzernwachstum und aus künftigen Exits für die Aktionäre resultiere, in seinem adjustierten DCF-Modell erfasst und sehe auf dieser Basis den fairen Wert der Aktie bei 24,80 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs.Vor diesem Hintergrund vergibt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, der mutares-Aktie weiterhin das Rating "buy". (Analyse vom 24.04.2017)