Kurzprofil mutares AG:



Die mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX) beteiligt sich an mittelständischen Unternehmen, um gemeinsam mit der Geschäftsführung und den Mitarbeitern den Erfolg des Unternehmens nachhaltig zu steigern und so Mehrwert zu schaffen. Dies gelingt uns, indem wir Verbesserungspotenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette erschließen und damit die Profitabilität der übernommenen Beteiligungen stärken. (03.07.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der mutares AG (ISIN: DE000A0SMSH2, WKN: A0SMSH, Ticker-Symbol: MUX).Das Jahr 2017 sei für mutares sehr erfolgreich gewesen. Dem Unternehmen seien mit dem Verkauf von A+F sowie Eupec Deutschland zwei sehr lukrative Exits gelungen, die die Erträge aus Beteiligungen auf der Ebene der Aktiengesellschaft um rund 72 Prozent auf 35,2 Mio. Euro hätten ansteigen lassen. Auf dieser Basis sei der Jahresüberschuss auf 17,6 Mio. Euro mehr als verdreifacht worden, was das Unternehmen für eine Anhebung der Dividende von 0,35 auf 1,00 Euro je Aktie nutzen wolle. Das entspreche einer aktuellen Dividendenrendite von 8,8 Prozent.Auch in der laufenden Periode sei bereits eine große Transaktion gelungen. Die Tochter STS Group habe an die Börse geführt werden können, wobei neben einer Kapitalerhöhung auch Aktien aus dem Bestand von mutares platziert worden seien. Damit hätten die Münchener Einnahmen von 28,1 Mio. Euro erzielt. Aus diesem Teil-Exit resultiere nicht nur ein positiver Ertragseffekt von rund 27 Mio. Euro für die AG, sondern auch der Nachweis, dass das Unternehmen den Kapitalmarkt als möglichen Exit-Kanal nutzen könne.Dennoch habe die Aktie nach einer Rally in den Wintermonaten zuletzt stark korrigiert. Das dürfte vor allem damit zusammenhängen, dass der Marktwert von STS zum IPO (144 Mio. Euro post money) deutlich unter dem im Net Asset Value von mutares ausgewiesenen Wert per Ende Dezember 2017 (220,5 Mio. Euro) gelegen habe. Damit seien die Erwartungen deutlich verfehlt worden.Steffen habe in seinem Modell ein weiteres Wachstum der Gruppe und im Schnitt einen ertragreichen Exit pro Jahr abgebildet, was weiterhin als Basis für hohe Ausschüttungen der Aktiengesellschaft genutzt werden dürfte. Nach dem Update zum STS-Wert sehe er den neuen fairen Wert bei 19,00 Euro (zuvor 27,00 Euro), verbunden mit einem Kurspotenzial von mehr als 65 Prozent.Die mutares-Aktie ist damit deutlich unterbewertet und Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft sie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 27 Euro auf 19 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.07.2018)