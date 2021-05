Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil mic AG:



Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG. (07.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) unter die Lupe.Sie seien klein und meist noch recht unbekannt. Im Bereich der niedrig kapitalisierten Unternehmen gebe es Firmen, die bisher meist nur von den Kapitalmarkt-Spezialisten verfolgt würden. Diese Micro Caps hätten neben den üblichen Risiken im besten Fall die Chance, sich mit etwas Zeit zu einer echten Kursrakete zu entwickeln. Einer dieser Kandidaten sei die mic AG, die sich derzeit in einem spannenden Wandel befinde.Aus der ehemaligen Beteiligungsgesellschaft mic AG werde im Rahmen eines Reverse-IPOs die operativ tätige Pyramid. Die ersten Schritte seien bereits umgesetzt. Nach der in dieser Woche erfolgreich abgeschlossenen Barkapitalerhöhung und der anschließenden Sachkapitalerhöhung solle der Wandel im zweiten Quartal abgeschlossen werden.Die geplante Übernahme des Konkurrenten Polygon sorge vom Start weg für zusätzlichen Rückenwind. Die kombinierten Unternehmen würden mit ihren interaktiven Kiosksystemen für Einzelhandel und Systemgastronomie zum führenden Anbieter automatisierter Kundeninteraktion in der DACH-Region.Zudem würden sich Cross-Selling-Möglichkeiten mit neu gewonnenen Großkunden wie DHL oder Fraport eröffnen. Die Buy & Build- Strategie solle daher fortgeführt werden. Durch weitere Zukäufe wie im Fall Polygon könnte die Gesellschaft zügig in die Größenordnung von 100 Mio. Euro Umsatz vorstoßen.Die mic-Aktie befinde sich im Aufwind. Analysten würden den Titel erst jenseits der 5-Euro-Marke fair bewertet sehen. Könnten Empl und Co ihre Pläne erfolgreich umsetzen, dürfte dieser Bereich nur eine Zwischenstation sein. Risikobewusste Anleger könnten die mic-Aktie ihrem Depot daher weiter beimischen. Wie immer gelte: Limitiert ordern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2021)