Xetra-Aktienkurs mic-Aktie:

3,12 EUR -0,64% (25.03.2021, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs mic-Aktie:

3,14 EUR -1,26% (25.03.2021, 11:49)



ISIN mic-Aktie:

DE000A254W52



WKN mic-Aktie:

A254W5



Ticker-Symbol mic-Aktie:

M3BK



Kurzprofil mic AG:



Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG. (25.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) unter die Lupe.Seit der Ankündigung der Übernahme der Pyramid Computer GmbH befinde sich die Aktie der mic AG im Aufwärtstrend. Die ersten Schritte seien bereits umgesetzt, im zweiten Quartal solle das Reverse-IPO abgeschlossen werden. Im laufenden Jahr wolle Pyramid weiter wachsen. Rückendeckung gebe ein aktueller Millionenauftrag und die geplante Übernahme des Konkurrenten Polygon.Die Neubewertung laufe. Gelinge auch der letzte Schritt des Reverse-IPOs, werde aus der Beteiligungsgesellschaft mic AG die operativ tätige Pyramid. In diesem Fall sei das Erreichen der Analystenkursziele bis Jahresende durchaus realistisch. Und mit weiteren Zukäufen wie im Fall Polygon könnte die Gesellschaft zügig in die Größenordnung von 100 Mio. Euro Umsatz vorstoßen. Dann müssten auch die Analysten unter Umständen noch einmal nachbessern. Risikobewusste Anleger könnten den Small Cap ihrem Depot daher beimischen. Wie immer gelte: Limitiert ordern, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze mic-Aktie: