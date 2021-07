Börsenplätze mic-Aktie:



3,18 EUR 0,00% (02.07.2021, 09:15)



3,22 EUR -0,62% (01.07.2021, 22:26)



DE000A254W52



A254W5



M3BK



Kurzprofil mic AG:



Als aktiver Investor mit langfristigem Investmenthorizont beteiligt sich die mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) als Ergänzung zu ihren disruptiven Technologien an mittelständischen Unternehmen in den Wachstumsmärkten Big Data, Industrie 4.0, Infrastruktur- und Energiemanagement, Internet of Things und Digitalisierung. Die mic AG hat sich damit zum Technologielieferanten für die Industrie und internationale Organisationen entwickelt. Mit den Business-Units verhilft die mic-Gruppe ihren Beteiligungen zur raschen und erfolgreichen Positionierung und unterstützt sie bei der Suche nach Investoren für die Wachstumsfinanzierung. Die mic AG ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen. Unter https://www.mic-ag.eu erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur mic AG. (02.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mic-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der mic AG (ISIN: DE000A254W52, WKN: A254W5, Ticker-Symbol: M3BK) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Dem Management von mic sei mit der erfolgreichen Akquisition der Pyramid Computer GmbH ein Husarenstück gelungen. Der übernommene Spezialist für Self-Service-Terminals, Spezial-Server und Industriecomputer, die nun das neue Kerngeschäft der ehemaligen Beteiligungsgesellschaft darstellen würden, sei nicht nur um ein Vielfaches größer als zuvor die mic AG, auch die Finanzierung des Deals habe ein sehr ehrgeiziges Unterfangen dargestellt, das aber mit Bravour gemeistert worden sei.Als börsennotierter Anbieter von passgenauen Terminalsystemen für verschiedene Wirtschaftszweige habe Pyramid nun eine exponierte Stellung in seiner Branche. Mit einem Umsatz von fast 60 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 8,5 Prozent bestehe eine starke Basis für das angestrebte dynamische Wachstum, das auch mit synergetischen Akquisitionen vorangetrieben werden solle. Für den ersten Schritt, die Übernahme der Firma Polygon, die 2020 einen Umsatz von ca. 5 Mio. Euro und ein EBITDA von ca. 1 Mio. Euro erwirtschaftet habe, sei im März bereits ein unverbindlicher Term-Sheet vereinbart worden.Obwohl Steffen in ihrem Modell nur die Polygon-Übernahme berücksichtigt habe und seine Schätzungen ansonsten auf dem organischen Wachstum stütze, sehe er mit 5,40 Euro (unverändert) ein Kursziel deutlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus.Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft die mic-Aktie daher weiter mit "buy" ein. (Analyse vom 02.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link