Das letzte an dieser Stelle vorzustellende Bias sei ebenfalls dem emotionalen Lager zuzuordnen und spiele als typisches Investorenverhaltensmuster eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung von Anlageentscheidungen. Gemeint sei das Verlustaversions-Bias, das dazu führe, dass Anleger nachweislich irrationale, also nicht dem ökonomischen Erwartungsnutzen folgende Entscheidungen treffen würden.



Im Rahmen ihrer Prospect Theory (Neue Erwartungstheorie) hätten die eingangs erwähnten Wissenschaftler Kahneman und Tversky mit einer virtuellen Wertefunktion nachweisen können, dass - vereinfacht gesprochen - Verluste ein höheres Gewicht hätten als Gewinne gleicher Höhe. Dies wiederum führe dazu, dass Anleger bei Gewinnen risikoavers handeln würden, also diese zu früh realisieren würden, und bei Verlusten risikoaffin agieren würden, d.h. diese zu lange laufen lassen würden.



Der individuelle Nutzen eines Verlustabbaus in Höhe von 100 Euro sei höher als der Ausbau eines Gewinnes um 100 Euro. Obwohl es sich wirtschaftlich betrachtet um den gleichen Sachverhalt handle, führe die Betrachtung aus einer Gewinn- und Verlustperspektive zu obigem Verhaltensmuster, da der Nutzengewinn aus einer Verlustreduktion als höher empfunden werde.



Die Liste der den Investor beeinflussenden Verzerrungen sei natürlich noch um einiges länger, doch allein die hier vorgestellten vier dürften verdeutlichen, wie wichtig es sei, diese zu identifizieren und zu verstehen, um schlussendlich bessere Anlageprozesse zu kreieren. Ohne unseren Investitionsprozess hier im Detail zu erläutern, dienen nachfolgende bei uns umgesetzte Maßnahmen unter anderem dem Zweck, die verschiedenen Biases entweder völlig zu umgehen oder zumindest abzumildern, so die Experten von ETHENEA.



Schon im Rahmen des Researchs würden sich die Experten von ETHENEA selbst ausdrücklich verpflichten, sowohl unterschiedliche Quellen zu nutzen als auch bewusst nach gegenteiligen Meinungen zu suchen und diese auch in der Dokumentation gegenüberzustellen.



So banal es klinge - auch die heterogene Zusammensetzung eines Teams führe dazu, dass gemeinschaftliche Denk- und Verhaltensmuster aufgebrochen würden und Probleme auch von anderen Seiten beleuchtet würden.



Das klare Setzen und natürlich das Einhalten von Regeln bezüglich Positionsgrößen, Risikobudgets, Diversifikationsvorgaben, Desinvestitionszielen (Limite zur Verlust- und Gewinnrealisierung) sei integraler Bestandteil jeder Investitionsentscheidung. Die Messung und Kontrolle dieser Vorgaben obliege nicht dem ursprünglichen Entscheidungsträger und für Verstöße gebe es einen adäquaten Eskalationsprozess.



Um die Gefahr von subjektiven und gegebenenfalls verzerrten Entscheidungen zu minimieren, werde nicht nur auf "objektive" Tools zur Berechnung von absoluten und relativen Bewertungen und technischen Kennzahlen zurückzugegriffen, sondern es werde auch das individuelle Chance-Risiko-Verhältnis für jede einzelne Investitionsentscheidung verdeutlicht.



Mit einer angemessenen Dokumentation werde die Basis für die interne Diskussion und Entscheidungsfindung gelegt und auch die Gefahr einer individuellen Verzerrung verringert. Außerdem fördere sie natürlich die Nachvollziehbarkeit und erleichtere den späteren Soll-Ist-Abgleich.



Die emotionale Bindung zu einer Investition minimieren wir, indem einerseits die Verantwortlichkeiten auf der Ebene der Analyse rotieren und andererseits Entscheidungen von den Lead Portfolio Manager gemeinsam getroffen werden müssen, so die Experten von ETHENEA. Das dafür notwendige Hinterfragen und Rechenschaftablegen über die Investitionshintergründe sorge für eine Reduzierung der Verzerrung auf individueller Ebene.



Während all diese Maßnahmen dazu beitragen, durch Minimierung verschiedener Verzerrungen unseren Investitionsprozess zu verbessern, kommt unserer Investmentphilosophie ebenfalls eine entscheidende Rolle zu, so die Experten von ETHENEA. Unser Anspruch, die Verluste in schwierigen Börsenphasen zu begrenzen, hat zwei Beweggründe, so die Experten von ETHENEA. Natürlich müsse rein mathematisch betrachtet bei kleineren Verlusten auch nur weniger Wertaufholung stattfinden und jeder, der sich mit der multiplikativen Verknüpfung von Renditen auseinander gesetzt habe, kenne die damit verbundene Asymmetrie. Aber viel entscheidender ist, dass dieser Anspruch uns dazu zwingt, uns rechtzeitig von Verlustpositionen zu trennen, wodurch ein Automatismus geschaffen wird, der hilft, die oben beschriebene Verlustaversion zu umgehen, so die Experten von ETHENEA.



Jedem, der sich auf unterhaltsame und populärwissenschaftliche Weise dem Thema nähern wolle, könne Michael Blümke, CFA, CAIA, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors, nur das von Daniel Kahneman geschriebene Buch "Thinking, Fast and Slow" empfehlen. (Ausgabe 8 vom August 2021) (06.08.2021/ac/a/m)







Munsbach (www.aktiencheck.de) - "Das Hauptproblem des Anlegers - und sogar sein schlimmster Feind - ist wahrscheinlich er selbst" - diese Aussage von Benjamin Graham, dem Urvater des Value-Investing, ist zeitlos und hat daher auch Jahrzehnte nach seinem Ableben nichts von ihrem Wahrheitsgehalt verloren, so Michael Blümke, CFA, CAIA, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA Independent Investors.Einen großen Beitrag zur Erforschung der dafür verantwortlichen psychologischen Prozesse hätten insbesondere die beiden israelisch-US-amerikanischen Wissenschaftler Daniel Kahneman und Amos Tversky geleistet. Beide hätten maßgeblich den Begriff der "Behavioral Finance", auf Deutsch Verhaltensökonomie, geprägt. Ersterer habe die Ergebnisse sehr treffend auf den Punkt gebracht: "Die Intuition steht dem klaren Denken im Weg" (Daniel Kahneman).Das Schlagwort Behavioral Finance und die Ergebnisse der beiden Forscher zum Thema Verzerrungen (Biases) in der Entscheidungsfindung seien mittlerweile fester Bestandteil der Portfoliomanagerausbildung und auch nicht mehr wegzudenken aus dem allgemeinen Anlegerjargon. Konfrontiert mit dem täglichen Auf und Ab an den Börsen und der Verantwortung für das uns anvertraute Anlegervermögen stellt sich für uns als Portfolio Manager quasi täglich die Herausforderung, mit etwaigen Biases umzugehen, so die Experten von ETHENEA.Doch was sei eigentlich mit diesen Verzerrungen gemeint und mit welchen müsse man sich als Investor auseinander setzen?Allgemein werde von einer Verzerrung gesprochen, wenn eine Entscheidung auf der Grundlage eines Vorurteils oder einer Bevorzugung getroffen werde. Bildlich gesprochen durchlaufen all unsere Entscheidungen individuelle Filter, so die Experten von ETHENEA. Diese könnten durch Erfahrung, Urteilsvermögen, soziale Normen, Annahmen, akademische Kenntnisse und mehr beeinflusst worden sein. Grundsätzlich werde zwischen kognitiven und emotionalen Biases unterschieden.Die kognitiven Verzerrungen bei der Entscheidungsfindung würden auf etablierten Konzepten basieren. Ob diese zutreffend seien oder nicht, sei dabei irrelevant. Die sich einschleichenden Ungenauigkeiten würden entweder auf Statistikfehlern basieren oder entstünden während der Informationsverarbeitung oder -speicherung.Während kognitive Fehler leichter korrigiert werden könnten, sei dies bei emotionalen schwieriger. Da sie auf Gefühlen beruhen würden, könnten sie nicht so leicht vermieden werden.Zwei der bekanntesten kognitiven Biases seien das sogenannte Confirmation Bias (Bestätigungsfehler) und das Hindsight Bias (Rückschaufehler).Unter Ersterem verstehe man die Tendenz, Informationen so zu wählen bzw. zu interpretieren, dass die eigene Meinung bestätigt werde. Losgelöst von den Gründen für dieses Verhalten, die neben Ressourcenschonung und Stärkung des Selbstvertrauens vielfältig sein könnten, führe es zu einer sehr einseitigen Informationsaufnahme bis hin zu einer völligen Negierung gegenläufiger Meinungen und damit hin zu einer unbewussten Verstärkung und Bestätigung der eigenen, bereits bestehenden Meinung. Im Resultat führe dieser Fehler zu schlechten Entscheidungen, da nicht alle verfügbaren Argumente gegeneinander abgewogen würden.Der Rückschaufehler führe dazu, dass mit dem Wissen um den Ausgang vergangener Ereignisse, die Fähigkeit, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, überschätzt werde. Dies wiederum könne dann zu schlechten Entscheidungen oder - um es in den Investitionskontext zu stellen - zu unbedachten Risiken führen, da die ursächlichen Umstände und Gründe des zu prognostizierenden Ereignisses nicht ausreichend berücksichtigt worden seien.Einen ähnlichen Effekt, jedoch eine andere Ursache habe das Overconfidence Bias (Selbstüberschätzung), das den emotionalen Verzerrungen zuzuordnen sei. Selbst wenn diese Verzerrung nicht in der Extremversion (Hybris) auftrete, führe sie in der Regel dazu, dass Entscheidungsträger aufgrund vorangegangener Erfolge oder eines Spezialwissens in einer Nische ihre Prognosefähigkeiten überschätzen würden.