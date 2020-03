Die Experten würden davon ausgehen, dass diese Situation noch einige Zeit anhalten werde, da die Unsicherheit derzeit die Marktstimmung belaste. Diese Stimmung könnte sich aufgrund von zwei Faktoren weiter verschlechtern:



1. Die Privatanleger scheinen nicht aus dem Markt ausgestiegen zu sein und könnten so den Verkaufsdruck noch verstärken;



2. Systematische Anleger könnten zusätzlich durch die erhöhte Volatilität beeinträchtigt werden, die nicht nur Aktien betreffe, sondern zu breiteren Abwicklungen beim Abbau der Portfolios führen könne.



Die Bewertungslücke, die sich derzeit öffnet, ist eindeutig nicht der Faktor, den die Experten von Unigestion jetzt betonen würden: Unsicherheit ist der größte Feind der Finanzmärkte, und die Experten denken, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine abwartende Haltung rechtfertigt. (13.03.2020/ac/a/m)





Unsere Makroperspektive hat sich deutlich verändert, so Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.Die COVID-19-Situation habe sich innerhalb weniger Wochen von einer Marktstress-Episode, als sie auf China beschränkt gewesen sei, mit der Ausweitung auf die USA und die Eurozone zu einem echten Makroschock entwickelt. Das Tempo der Ausbreitung und die begrenzte Möglichkeit, Menschen in beiden Zonen zu testen und unter Quarantäne zu stellen, lasse davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Dies lasse sich noch nicht in echten Makrodaten messen, aber die Weltwirtschaft werde wahrscheinlich im nächsten Quartal schrumpfen.