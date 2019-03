Börsenplätze mVISE-Aktie:



3,88 EUR -4,20% (21.03.2019, 14:56)



3,94 EUR +2,34% (21.03.2019, 14:58)



DE0006204589



620458



C1V



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (21.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V).Mit einem Umsatz von 22,5 Mio. Euro in 2018 habe mVISE vorläufigen Zahlen zufolge den Vorjahreswert um mehr als 50 Prozent übertroffen und den steilen Trend der Vorjahre fortgesetzt. Noch 2015 habe sich der Umsatz auf knapp 5 Mio. Euro belaufen. Allerdings sei das Unternehmen damit hinter der eigenen Prognose (rund 25 Mio. Euro) wie auch unter der Analystenschätzung von 24,3 Mio. Euro geblieben. Die Abweichung begründe mVISE mit dem Verkauf der Beteiligung Just Intelligence, der entgegen den Erwartungen umsatzseitig nicht mehr habe kompensiert werden können.Darüber hinaus sei die Tochter Sale-Sphere erneut hinter den Planungen geblieben, wohingegen für das Beratungsgeschäft und für elastic.io eine weiterhin hohe Dynamik berichtet werde. Dadurch habe das operative EBIT auf 1,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können, gleichbedeutend mit einer Marge von 8 Prozent. Damit habe mVISE seine Prognose (7 bis 9 Prozent) - operativ - erfüllt, während sich die Analystenschätzung (2 Mio. Euro) als etwas zu optimistisch erwiesen habe. Als nicht operativ sei ein Buchverlust aus dem Verkauf von Just Intelligence in Höhe von 0,5 Mio. Euro abgegrenzt worden, der sich erst im Zuge der Abschlusserstellung herauskristallisiert habe.Trotz der leichten Zielverfehlung sei das Gesamtbild weiterhin überzeugend. Sowohl im Beratungsgeschäft als auch bei elastic.io habe mVISE seine Position ausbauen können und dürfte hiervon weiter in Form einer starken Wachstumsdynamik profitieren. Allerdings zeige sich das Management bezüglich des Beitrags von Sale-Sphere nun etwas vorsichtiger, weswegen die mittelfristige Planung (bis 2020 ca. 35 Mio. Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von etwa 15 Prozent) nun in Zielkorridore (33 bis 35 Mio. Euro bzw. 12 bis 15 Prozent) umformuliert worden sei. In Reaktion darauf sowie auf die Zahlen für 2018 habe auch der Analyst seine Schätzungen leicht modifiziert, was aber durch den Roll-over-Effekt überkompensiert worden sei. Sein Kursziel laute nun 7,10 Euro (alt: 7,00 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link