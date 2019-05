Börsenplätze mVISE-Aktie:



ISIN mVISE-Aktie:

DE0006204589



WKN mVISE-Aktie:

620458



Ticker-Symbol mVISE-Aktie:

C1V



Kurzprofil mVISE AG:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (07.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V).Mit der Positionierung als Digitalisierungspartner mit Schwerpunkten auf Themen wie Mobility, Sicherheit, Virtualisierung, Integration und Data Management gehöre mVISE zu den wachstumsstärksten IT-Spezialisten in Deutschland. Seit der Neuausrichtung auf dieses Geschäft im Jahr 2014 habe der Umsatz mehr als verzehnfacht werden können, auf zuletzt 22,5 Mio. Euro. Allein im letzten Jahr habe ein Wachstum um über 50 Prozent ausgewiesen werden können, das Vorsteuerergebnis habe sich dabei auf knapp 1 Mio. Euro verdreifacht.Getrieben worden sei das bisherige Wachstum vor allem durch das Kerngeschäft Professional Services, doch im letzten Jahr habe auch das Produktgeschäft erstmals sein Ertragspotenzial gezeigt. So habe die hohe Lizenzzahlung des Vertriebs- und Entwicklungspartners Magic Software nicht nur maßgeblich zum letztjährigen Gewinnsprung beigetragen, sondern sie verdeutliche auch, welch großes Potenzial der Integrationsplattform elastic.io im Markt zugetraut werde.Dieses Potenzial, das auch durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom unterstrichen werde, sei eine zentrale Größe innerhalb der Unternehmenspläne, den Umsatz bis 2020 um weitere 50 Prozent zu erhöhen und die EBIT-Marge von knapp 8 Prozent im letzten Jahr (bereinigt) auf 12 bis 15 Prozent zu steigern.Dennoch ist Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, zuversichtlich, dass mVISE damit Erfolg haben wird und bestätigt auf dieser Grundlage das Urteil "buy". Das Kursziel werde von 7,10 Euro auf 6,80 Euro gesenkt. (Analyse vom 07.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link