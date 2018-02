Börsenplätze mVISE-Aktie:



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (26.02.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) und erhöht sein Kursziel.Vorläufigen Zahlen zufolge habe die mVISE AG im letzten Geschäftsjahr ihre Gesamtleistung um mehr als 75 Prozent auf 16,1 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA im gleichen Umfang auf ca. 2 Mio. Euro verbessert. Damit lägen die Resultate im Rahmen der Unternehmensplanung, während die Analysten-Schätzung der Gesamtleistung (15,4 Mio. Euro) spürbar übertroffen worden sei. Das EBITDA habe er bei 1,9 Mio. Euro und somit ebenfalls etwas tiefer als nun gemeldet erwartet.Aus der Angabe der umsatzbezogenen EBITDA-Marge, die mVISE auf 13,2 Prozent beziffere, lasse sich ein Umsatz von etwa 15,2 Mio. Euro ableiten, was einem Zuwachs um über 90 Prozent entspräche. Damit dürfte sich der Anteil der aktivierten Eigenleistungen und der Bestandsveränderungen an der Gesamtleistung im Vorjahresvergleich mehr als halbiert haben. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung habe mVISE für Anfang März die Präsentation einer neuen Mittelfriststrategie angekündigt, in deren Rahmen bis 2020 ein Umsatz von knapp 35 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von ca. 15 Prozent erreicht werden sollten.Beide Zahlen lägen oberhalb der bisherigen Schätzungen des Analysten für das Jahr 2020 (Umsatz: 30,3 Mio. Euro, EBIT-Marge: 13,1 Prozent). Da sich zudem der letztjährige Umsatz deutlich besser entwickelt habe, als er es erwartet habe, habe er dies zum Anlass genommen, vor allem seine Umsatzschätzungen für die Folgejahre anzuheben, sodass er nun für 2020 mit 33,6 Mio. Euro kalkuliere. Bei der EBIT-Marge sei er vorsichtiger und habe deswegen nur eine leichte Anhebung auf 13,4 Prozent vorgenommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link