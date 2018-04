Börsenplätze mVISE-Aktie:



4,36 EUR -2,90% (11.04.2018, 11:06)



4,49 EUR -0,88% (11.04.2018, 10:23)



DE0006204589



620458



C1V



Die mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V) verbindet auf einzigartige Weise IT Know-How mit mobilen Business-Lösungen. Von der Beratung über die Umsetzung, bis hin zum Betrieb. Aus mehr als 15 Jahren Projekt- und Beratungserfahrung schöpft die mVISE AG die optimalen Lösungen für Unternehmen. An den Standorten Düsseldorf und Frankfurt arbeiten 65 Expertinnen und Experten täglich an dem Geschäftserfolg der Unternehmen. (11.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - mVISE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der mVISE AG (ISIN: DE0006204589, WKN: 620458, Ticker-Symbol: C1V).mVISE habe im letzten Geschäftsjahr erneut überzeugt und damit den 2014 eingeschlagenen Erfolgsweg fortgesetzt. Der Umsatz habe um fast 90 Prozent gesteigert werden können, womit sich das Wachstums seit 2014 auf über 700 Prozent summiere. Auch im laufenden Jahr wolle mVISE weiter zulegen und stelle einen Umsatz von 25 Mio. Euro in Aussicht, der bis 2020 sogar weiter auf 35 Mio. Euro steigen solle.Angesichts der starken Nachfrage nach IT-Dienstleistungen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation, der attraktiven Positionierung von mVISE auf diesem Gebiet und der vielversprechenden strategischen Weichenstellungen (Übernahmen, Ausbau des Standort-, Leistungs- und Produktportfolios, Reselling-Vertrag mit Magic Software) halte der Analyst diese Wachstumsziele für durchaus realistisch.Eine größere Herausforderung dürfte nach Erachten des Analysten die angestrebte schnelle Profitabilitätssteigerung auf etwa 15 Prozent (beim EBIT) bis zum Jahr 2020 darstellen. Nachdem im letzten Jahr das operative Ergebnis aufgrund der vielfältigen Wachstumskosten nur klar unterproportional gestiegen sei, dürfte dieses Jahr in deren Abwesenheit die Ergebnisdynamik wieder deutlich zulegen. Dabei spiele das Produktgeschäft und dessen Margenbeitrag die entscheidende Rolle. Der Analyst halte starke Zuwächse auf diesem Gebiet und gerade bei elastic.io zwar für wahrscheinlich, doch die bis dato enttäuschende Entwicklung von SaleSphere verdeutliche auch, dass es kein Selbstläufer werde.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt deswegen sein bisheriges Rating "buy" für die mVISE-Aktie. Das Kursziel laute 6,90 Euro. (Analyse vom 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link