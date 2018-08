Die Woche beginne jedoch mit Geschäftsdaten und zwar mit dem deutschen ifo-Geschäftsklima am Montag. Dazu komme am Donnerstag der deutsche Arbeitsmarkt- und Inflationsbericht für August. Tags darauf stünden noch der Juli-Arbeitsmarktbericht und die vorläufigen August-Inflationszahlen für die Eurozone insgesamt auf der Agenda.



Außerdem noch wichtig: die zweite Schätzung zu Amerikas Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal am Mittwoch sowie Inflationsdaten am Donnerstag. Und in Asien seien am Freitag die Highlights die offiziellen Einkaufsmanagerumfrage-Ergebnisse Chinas und Japans Arbeitsmarktbericht und Industrieproduktion für den Juli.



"Die wieder zahlreicheren Makrodaten werden nächste Woche ein noch klareres Bild des soliden Wachstumstrends zeichnen."



"Nach den Unternehmensstimmungsdaten sollten auch die zahlreichen Stimmungsbarometer der Verbraucher einmal mehr belegen, dass ihr Optimismus stabil ist."





"Mit ihnen wird das solide Wachstumsbild für die letzten vier Monate des Jahres noch klarer werden", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Nach den Unternehmensstimmungsdaten der vergangenen Woche stünden nächste Woche vor allem Stimmungsbarometer für die Verbraucherseite an. "Sie sollten einmal mehr belegen, dass der Optimismus der Verbraucher stabiler ist", so Greil.Für die Verbraucherseite gehe es am Mittwoch mit dem deutschen GfK-Verbrauchervertrauen los, gefolgt vom Pendant auf Euroland-Ebene, das als Teil der am Donnerstag anstehenden Daten zum Wirtschaftsvertrauen veröffentlicht werde. Am Freitag komplettiere Großbritanniens GfK-Umfrage dann das europäische Verbraucherbild.