Die OECD unterstütze die expansive Geldpolitik der Notenbanken und fordere die Regierungen sogar zu verstärkten Förderungsprogrammen. Das gehe natürlich nicht, ohne dass neue Inflationserwartungen erweckt würden. Insgesamt sehe die OECD die Inflation weiter als gedämpft. In ihren Prognosen sehe sie allerdings überall steigende Erwartungen der Teuerung. Am stärksten würden diese in den USA ausfallen, wo der CPI von 0,5% auf knapp 3% ansteige. Im Jahresdurchschnitt 2020 habe die Inflationsrate in der Eurozone bei 0,3% und in Deutschland bei 0,5% gelegen. Jetzt liege sie in beiden Zonen bei 1,3% mit Tendenz in Richtung 2%. Monatliche Raten von 3% und mehr würden möglich.



Zu den dadurch künftig ausgelösten Marktreaktionen äußere sich die OECD nicht, doch es sei erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass die Rentenrenditen entsprechend steigen würden. In den USA sei die Rendite der zehnjährigen Treasuries schon von 0,5% auf 1,7% angestiegen. Doch was geschehe dann mit der Budgetpolitik. Das neue US-Konjunkturprogramm erhöhe die Staatsverschuldung von jetzt USD 30 Billionen um weitere Billionen US-Dollar.



Die größte Unsicherheit bei diesen Prognosen liege darin, dass die tatsächliche Marktentwicklungen die in sie gesetzten Erwartungen unvorhergesehen übertreffen oder verfehlen würden. Dies zeige sich auch in den jüngsten OECD Prognosen. Plötzlich auftretende Mutationen der Pandemie könnten den Konjunkturtrend und den der Finanzmärkte "aus den Angeln heben". Und die Marktteilnehmer könnten die volkswirtschaftlichen Daten plötzlich skeptischer oder weniger skeptisch beurteilen. Die Auswirkungen einer Abkehr der Geldpolitik hin zu einer "Normalisierung" der Zinsstrukturliegen völlig im Dunkeln. Der Zeitpunkt hierfür rücke jedoch immer näher.



Folgerung:



Aktienmärkte: Gewinne laufen lassen, Teilrealisationen

Energiemärkte: Neuengagements in erneuerbare Energien wie Wasserstoff

Geldmärkte: keine Zinsen, aber freie Entscheidung für künftige Dispositionen

Rentenmärkte: mittlere und lange Laufzeiten abbauen

Kredite: jetzt in möglichst langen Laufzeiten verschulden

Devisenmärkte: USD-Schwäche ist nur verschoben

(Ausgabe vom 28.03.2021) (29.03.2021)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit vielen "wenn" und "aber" stattet die OECD ihren neuen Ausblick auf den weltweiten Konjunkturverlauf aus, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Eine weiterhin erhebliche Unsicherheit gehe von der Pandemie aus, die mehr oder weniger alle Staaten betreffe. Die Zahl der Impfungen nehme kräftig zu und gewinne an Wirksamkeit, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Und die zahlreichen Konjunkturförderungsmaßnahmen der Regierungen, insbesondere in den USA, würden den Verlauf stimulieren. Das Welt-BIP könnte in diesem Jahr um 5, 6% wachsen, das sei ein Prozent mehr, als noch im Dezember angenommen worden sei. Das Niveau vor der Pandemie könnte Mitte 2021 erreicht werden.Allerdings bestehe weiterhin ein Wettlauf zwischen der Zahl der Impfungen und den aufkommenden Mutationen des Virus. Ein stärkerer Aufschwung würde entstehen, wenn die Impfstoffdosen schneller hergestellt und verteilt werden könnten und dabei die Geschwindigkeit der aufkommenden Mutationen übertreffe. Andererseits würden das Konsumklima der Privaten und die Geschäftserwartungen der Unternehmen negativ betroffen, wenn die Ansteckungsraten nicht schnell genug sinken und sich gar neue Variationen des Virus ausbreiten würden.