Paris (www.aktiencheck.de) - "Über DAX 14.800 geht es im Zweifel mit dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erstmal wieder aufwärts Richtung des Jahreshochs 15.502", heißt es in den Prognosen seit Freitag früh, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das DAX-Ziel 15.502 sei am gestrigen Dienstag erreicht worden. "Bedenken Sie aber, dass sich der DAX kaum dauerhaft über die obere grüne Trendkanalbegrenzung erheben kann, was den DAX somit heute bei 15.480 eindämmt...". Der DAX sei demnach nach seiner Zielabarbeitung 15.502+x (Hoch 15.538) sehr schnell (schon in den ersten Minuten nach 9 Uhr) wieder unter 15.502 zurückgefallen.



Grundsätzlich seien im DAX-Anstiegszyklus über ein- und demselben Trend vom 28.01.2021 nun keine weiteren Hochs mehr nötig, nur noch möglich. Der DAX könne seit gestern das fehlende Stück des Anstiegszyklus erstmals beendet haben, das seit dem Vorwochentief 14.816 nach oben gelaufen sei. Dafür nötig seien 15.502+1 (erreicht) gewesen. Dafür maximal eingeplant wurden durch die BNP Paribas DAX 15.941. DAX 15.941 sei als Ziel noch im Rennen, solange der DAX nicht unter 14.800 falle. Überlegung: Wenn es schon gestern das Ende des DAX-Zyklus vom 28.01.21 gewesen sei (ein "Exhausting Gap" spreche dafür), dann wären die Folgen gravierend. Leider wissen wir erst unter DAX 14.815/14.800, dass das Hoch im Kasten ist, so die BNP Paribas. (19.05.2021/ac/a/m)

