innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (18.07.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Aktienanalysten von Morgan Stanley raten in einer aktuellen Branchenstudie angesichts zuletzt gestiegener Renditen am Anleihemarkt weiterhin zum Verkauf der Aktie der RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY).Bei deutschen und französischen Versorgern habe sich die Spanne zwischen Dividenden- und Anleiherenditen letztlich deutlich verringert, so die Analysten. Das Wertpapier gehöre für sie zu den unattraktivsten Versorgerwerten.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley haben ihr Votum für die innogy-Aktie bei "underweight" mit einem Kursziel von 32,00 Euro belassen. (Analyse vom 18.07.2017)Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:35,66 EUR -0,65% (18.07.2017, 14:51)