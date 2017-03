Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

34,499 EUR -0,96% (15.03.2017, 09:14)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (15.03.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - innogy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) charttechnisch unter die Lupe.Bereits im "Daily Trading" vom 17. Februar hätten die Analysten bei der innogy-Aktie auf den wichtigen Widerstand bei gut 34 EUR in Form des Hochs vom November sowie der jüngsten Verlaufshochs hingewiesen. Gestern sei dem Papier der Sprung über diese Hürden gelungen - und zwar mit Nachdruck. Zwar sei das zunächst bestehende Aufwärtsgap punktgenau geschlossen worden, doch die angeführten Barrieren hätten mit dem höchsten Handelsvolumen des Jahres passiert werden können. Unter dem Strich sei der Umsatz sogar drei Mal so hoch gewesen wie beim bisherigen Rekordwert vom Januar. Damit nehme der Titel nach Erachten der Analysten Kurs auf seinen bisherigen Rekordstand bei 38,73 EUR.Die Kombination aus dem Hoch vom 7. November und dem Tief vom 10. Oktober bei 35,50/43 EUR sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Oktober/November-Korrektur (35,44 EUR) stecke dabei ein wichtiges Etappenziel ab. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere die jüngste Kursentwicklung eine wichtige Hilfestellung. Unter strategischen Gesichtspunkten sollten Investoren den gestrigen Ausbruch indes bei einem schnellen Rebreak der eingangs angeführten alten Ausbruchsmarke bei rund 34 EUR kritisch hinterfragen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2017)Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:34,73 EUR -0,39% (15.03.2017, 09:04)