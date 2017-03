Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

35,081 EUR +0,81% (14.03.2017, 15:34)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) arbeitet mit zahlreichen Lösungen und Pilotprojekten aktiv an der modernen Energieversorgung. Die Einhaltung sozialer, ökologischer und ethischer Standards sowie faire Geschäftspraktiken sind für innogy ebenso bedeutsam wie die Schonung natürlicher Ressourcen und der Ausbau innovativer Energiemanagementsysteme. Der Ansatz der Tochtergesellschaft der RWE AG ist daher, alle Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette nachhaltig und umweltverträglich auszurichten. (14.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - innogy-Aktienanalyse von Aktienanalystin Sofia Savvantidou von Exane BNP Paribas:Sofia Savvantidou, Aktienanalystin von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der RWE-Ökostromtochter innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY).Die RWE-Ökostrom-Tochter habe beruhigende Jahresergebnisse präsentiert, so die Analystin. Dank einer starken Bilanz sei das Potenzial für weitere positive Überraschungen hoch. Die Sorgen am Markt mit Blick auf mögliche Zukäufe in neue Geschäftsfelder seien nach Meinung der Analystin unbegründet oder zumindest verfrüht.Sofia Savvantidou, Aktienanalystin von Exane BNP Paribas, hat ihr Rating für die innogy-Aktie bei "outperform" mit einem Kursziel von 38,00 Euro belassen. (Analyse vom 14.03.2017)Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:35,03 EUR +4,80% (14.03.2017, 15:26)