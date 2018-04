Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

38,03 EUR +0,03% (11.04.2018, 11:36)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen möchte man innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Das Unternehmen verbindet das breite Know-how der Energietechniker Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauet es den Energiemarkt der Zukunft und treibt die Energiewende voran.



innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. Das Unternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzerns hervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogy SE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands.und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. (11.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) war zuletzt ein neuer Insiderdeal zu beobachten.Am 09.04.2018 hat Aufsichtsrat Martina Koederitz ein Paket von rund 790 innogy-Aktien zum Kurs von 38,19 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 30.173,08 EUR entspricht. Am 29.03. hat Aufsichtsrat Michael Kleinemeier 800 Stück zum Kurs von 38,43 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag damals bei 30.744,00 EUR.In einer Art Rhein-Ruhr-Aktiv-Tausch hat E.ON vermeldet, die RWE-Tochter innogy für 40 Euro je Aktie übernehmen zu wollen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer Aktienanalyse vom 19.03.2018. Die Transaktion sei ein hochkomplexes Verschieben von Vermögenswerten und Aufziehen einer Beteiligung von E.ON an RWE. Das Ganze bedeute zusammengefasst die Zerschlagung der erst 2016 im RWE-Konzern gegründeten innogy. innogy sei zum risikoarmen Trade mutiert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de".John Musk, Aktienanalyst von RBC Capital, hat in einer Aktienanalyse vom 23.03.2018 sein Kursziel von 34,00 auf 37,00 Euro erhöht und das Votum bei "sector perform" belassen. Er habe die Bewertung auf 2019 fortgeschrieben, woraus das höhere Kursziel resultiere. Es decke sich weitgehend mit dem von E.ON gebotenen Übernahmepreis von 40,00 Euro abzüglich der vorgeschlagenen Dividenden für 2017 und 2018. innogy werde sich voraussichtlich in Kürze im Detail zu dem umfangreichen Beteiligungstausch zwischen RWE und E.ON äußern.Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:38,03 EUR +0,03% (11.04.2018, 11:32)