Kursziel

innogy-Aktie

(EUR) Rating

innogy-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 39,50 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 06.09.2019 41,20 Verkaufen DZ BANK Werner Eisenmann 05.09.2019 37,00 Equal weight Barclays Capital Peter Crampton 27.08.2019 38,40 Market-perform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 16.08.2019 42,00 Neutral J.P. Morgan Christopher Laybutt 16.08.2019 36,80 Hold Jefferies & Company Ahmed Farman 09.08.2019 40,00 Sector Perform RBC Capital Markets John Musk 09.08.2019 42,00 Neutral UBS AG Sam Arie 09.08.2019



Börsenplätze innogy-Aktie:



Xetra-Aktienkurs innogy-Aktie:

44,84 EUR -0,36% (09.09.2019, 17:07)



Tradegate-Aktienkurs innogy-Aktie:

44,82 EUR -0,33% (09.09.2019, 17:19)



ISIN innogy-Aktie:

DE000A2AADD2



WKN innogy-Aktie:

A2AADD



Ticker-Symbol innogy-Aktie Deutschland:

IGY



Kurzprofil innogy SE:



Die innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 15 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen rund 22 Millionen Kunden. Diesen wolle das Unternehmen innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z.B. in Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility ist innogy an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Berlin vertreten. Das Energieunternehmen verbindet das breite Know-how seiner Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. (10.09.2019/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Energieunternehmens innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 42,00 oder 36,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur innogy-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die innogy SE hat am 9. August die Zahlen zum 2. Quartal 2019 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. August hervorgeht, hat der Energiekonzern innogy im 1. Halbjahr weniger Gewinn gemacht. Gründe dafür seien die Entwicklung des britischen Vertriebsgeschäfts sowie der Verkauf des tschechischen Gasnetzgeschäfts gewesen. Wie das Unternehmen am 9. August mitgeteilt habe, habe das bereinigte Nettoergebnis in den ersten sechs Monaten bei 488 Millionen Euro und damit rund 26 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Die Situation im Vertriebsgeschäft sei weiterhin sehr wettbewerbsintensiv. Während allerdings in Großbritannien die Zahl der Kunden sinke, habe innogy in Deutschland zulegen können.Auch das operative Ergebnis sei wie erwartet gesunken und habe 1,3 Milliarden Euro erreicht - 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der vor einer Übernahme durch den Wettbewerber E.ON stehende Konzern, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der innogy-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UBS und liegt bei 42 Euro. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für innogy nach Halbjahreszahlen auf "neutral" belassen. Die Resultate des Ökostromanbieters hätten den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am 9. August vorliegenden Ersteinschätzung. Die Aktie dürfte recht neutral auf das Zahlenwerk reagieren.Was jedoch sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur innogy-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur innogy-Aktie auf einen Blick: