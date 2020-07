XETRA-Aktienkurs init-Aktie:

35,90 EUR 0,00% (02.07.2020, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs init-Aktie:

35,80 EUR -0,56% (02.07.2020, 12:23)



ISIN init-Aktie:

DE0005759807



WKN init-Aktie:

575980



Ticker-Symbol init-Aktie:

IXX



NASDAQ OTC Ticker-Symbol init-Aktie:

IVTFF



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (02.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - init: Die Aussichten stimmen - AktienanalyseIn ZJ 09.2020 hatten wir die init-Aktie (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker Symbol: IXX, NASDAQ OTC-Symbol: IVTFF) als krisensicheres Investment vorgestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Die Rechnung sei voll aufgegangen: Die Aktie gehöre mit einem Plus von gut 135 Prozent seit dem Corona-Ausverkaufstief zu den besten Werten. Aktuell notiere der Titel auf einem Allzeithoch. Die aus der Corona-Krise resultierenden Beschränkungen hätten im Geschäft des Verkehrstelematikanbieters zu unterschiedlichen Auswirkungen geführt. Für die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln verfüge init über einige Produkte, die Verkehrsunternehmen unterstützen könnten. Diese Lösungen würden nun verstärkt nachgefragt und es sei bereits zu zusätzlichen Aufträgen gekommen.Demgegenüber seien die direkten Auswirkungen in Projekten, etwa bei der Fahrzeuginstallation, sehr gering. Das schlage sich auch in den Zahlen nieder: Während der Umsatz im ersten Quartal 2020 um rund 14 Prozent auf 40,3 Mio. Euro geklettert sei, habe sich der Gewinn je Aktie verdreifacht. Bei der ersten virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft habe es daher große Zustimmung zum Kurs des Vorstands gegeben. So sei die Erhöhung der Dividende von 0,12 auf 0,40 Euro pro Aktie ebenso mit großer Mehrheit beschlossen worden wie die Ermächtigung des Vorstands zum Kauf eigener Aktien."Was wir auch registriert haben, ist eine aus der Notwendigkeit geborene, größere Bereitschaft unserer Kunden, die Digitalisierung ihrerseits zu beschleunigen. Und das wirkt sich nachhaltig positiv auf unser Geschäft aus", so init-CEO Gottfried Greschner. Auch die Prognose fürs Gesamtjahr mit 15 Prozent Umsatzplus könne sich sehen lassen. (Ausgabe 26/2020)Börsenplätze init-Aktie: