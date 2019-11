Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur in Deutschland tritt derzeit auf der Stelle, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Während dabei die Unternehmen des Bau- und Dienstleistungssektors konstruktiv gestimmt seien, bleibe die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe trotz der jüngsten Stabilisierung auf sehr verhaltenem Niveau. Insgesamt würden die Umfrageergebnisse nur auf eine moderat positive BIP-Entwicklung in den kommenden Quartalen hindeuten.Das Ergebnis für den ifo Geschäftsklimaindex habe den allgemeinen Konsenserwartungen entsprochen und daher keine größeren Bewegungen an den Finanzmärkten hervorgerufen. Der Euro habe sich zum US-Dollar stabil knapp oberhalb der Marke von 1,10 USD gezeigt. (26.11.2019/ac/a/m)