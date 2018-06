Gegenüber allen Ländern der Welt hat sich jedoch das Leistungsbilanz-Defizit der USA vom ersten Quartal 2017 von 85 Milliarden Dollar auf 97 Milliarden erhöht. "Dieser Umstand wird den US Präsidenten in seiner handelspolitischen Agenda bestärken. Das Problem hierbei ist aber, dass das Leistungsbilanzdefizit der USA wenig mit Zöllen und dergleichen zu tun hat, sondern viel mit dem Umstand, dass die Amerikaner zu wenig sparen", fügt Felbermayr hinzu.



Die USA erzielten im ersten Vierteljahr Einnahmen aus der EU von 253 Milliarden Dollar, das sind 10 Prozent mehr als im ersten Quartal 2017. Sie verzeichneten Ausgaben von 251 Milliarden Dollar, das sind 16 Prozent mehr als im ersten Vierteljahr 2017. "Noch schlägt sich der neue amerikanische Protektionismus nicht in den Zahlen nieder; robustes Wirtschaftswachstum auf beiden Seiten des Atlantiks übertüncht bisher die negativen Effekte. Wenn sich eine Abschwächung der internationalen Transaktionen abzeichnet, dann eher zu Ungunsten der USA", sagt Felbermayr.



Die US-Exporte von Dienstleistungen in die EU sind gegenüber dem ersten Quartal 2017 sind um 7 Prozent auf 60 Milliarden Dollar gestiegen, jene der EU in die USA um 11 Prozent auf 45 Milliarden. Der Überschuss der USA ist bei rund 15 Milliarden Dollar ziemlich gleich geblieben.



Die Einnahmen der USA aus Investitionen in der EU sind im gleichen Zeitraum um 17 Prozent auf 107 Milliarden Dollar gestiegen, jene der EU in den USA um 22 Prozent auf 79 Milliarden. Damit beträgt der amerikanische Überschuss im ersten Quartal 2018 rund 27 Milliarden Dollar.



Allein das US-Defizit im Güterhandel ist im Vergleich zum ersten Quartal 2017 um fast 6 Milliarden Dollar auf 38 Milliarden gestiegen. (Pressemitteilung vom 22.06.2018) (25.06.2018/ac/a/m)





