München (www.aktiencheck.de) - Dem Klima- und Umweltschutz dienen und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gewährleisten - das ist das Ziel der Bundesregierung, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entenhmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der Aufholprozess des Ostens geschieht langsam, aber er geht weiter voran. Im internationalen Vergleich ist Deutschland ein Land mit gemäßigter Einkommensungleichheit." Auf das Land kämen jetzt aber neue Herausforderungen zu wie die demographische Entwicklung oder die Digitalisierung. "Dies wird erhebliche Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme und auf die Einkommen haben. Dafür sind weitere Reformen notwendig."Fuest ergänzte: "Für den weiteren Aufholprozess Ostdeutschlands wäre es wichtig, den Ländern mehr Kompetenzen in der Wirtschafts- und Steuerpolitik zu geben und Fehlanreize im Finanzausgleich abzubauen, ohne das Niveau der finanziellen Unterstützung zu senken. Darüber hinaus sollten die Verbindungen zu den mittel- und osteuropäischen Nachbarstaaten ausgebaut werden." (19.09.2018/ac/a/m)