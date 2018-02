Bei den absoluten Zahlen der Beschäftigten ändert sich die Reihenfolge der Länder. Am meisten betroffen wäre Baden-Württemberg (157.500) vor Bayern (137.380), Nordrhein-Westfalen (89.350) und Niedersachsen (86.880). Dann folgen Hessen mit 38.530 und Sachsen mit 27.740.



Dabei handelt es sich um Schätzungen des ifo Instituts, weil Ausgangsdaten (amtliche Produktionserhebung im Verarbeitenden Gewerbe) in der erforderlichen Produkttiefe nur für Deutschland insgesamt vorliegen. Unterstellt man einheitliche Produktionsstrukturen über die Bundesländer hinweg, lassen sich die deutschlandweit ermittelten Zahlen auf die Bundesländer herunterbrechen. Konkret wird angenommen, dass die Verteilung der Beschäftigung in der Fertigung von Verbrenner- und Nicht-Verbrenner-Komponenten im jeweiligen Bundesland derjenigen in Gesamtdeutschland entspricht.



Am Donnerstag entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über Diesel-Fahrverbote in Städten. (21.02.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Niedersachsen ist das Bundesland, das prozentual am stärksten betroffen wäre von einem Zulassungsverbot von Verbrennungsmotoren. Das geht aus Schätzungen des ifo-Instituts hervor. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Demnach hängen 16 Prozent der Industrie-Arbeitsplätze in Niedersachsen an der Produktion von Motoren und Komponenten wie Kühlern, Getrieben oder Abgas-Anlagen. Es folgen das Saarland (15), Baden-Württemberg (13), Bayern (11) sowie Sachsen und Hessen mit 10 Prozent, was dem deutschen Durchschnitt entspricht. Unterdurchschnittlich betroffen sind Thüringen (9), Nordrhein-Westfalen (7) und die anderen Bundesländer.