Auf der anderen Seite dämpfen die Folgen des russisch-ukrainischen Krieges die deutsche Konjunktur. Das Ausmaß der Auswirkungen hängt allerdings maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Rohstoffpreise, der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland, der Lieferengpässe bei Rohmaterialien und Vorprodukten sowie der wirtschaftlichen Unsicherheit ab. Um diesen Unwägbarkeiten über den weiteren Konfliktverlauf Rechnung zu tragen, wurden für die Prognose zwei Szenarien in Betracht gezogen.



Im Basisszenario haben die Rohstoffpreise ihren Hochpunkt bereits hinter sich gelassen und sinken in den kommenden Monaten allmählich. Dabei wurden für den weiteren Verlauf der Marktpreise für Rohöl, Erdgas und wichtige Nahrungsmittel die Terminkurse vom 11. März verwendet. Im Einklang mit diesen Erwartungen dämpfen die Lieferengpässe und die Unsicherheit die deutsche Konjunktur auch nur vorübergehend. Im Alternativszenario hingegen spitzt sich die Situation in den kommenden Monaten weiter zu. Die Marktpreise für Energie steigen zunächst weiter und erreichen ihren Hochpunkt erst zur Jahresmitte. Danach beginnen sie zwar zu sinken, bleiben aber bis zum Ende des Prognosezeitraums spürbar über den Markterwartungen. Bis Mitte des Jahres dämpfen zudem eine hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit sowie eine weitere Verschärfung der Lieferengpässe.



Als Folge der gestiegenen Rohstoffpreise wird die Inflationsrate in diesem Jahr mit 5,1% (Basisszenario) bzw. 6,1% (Alternativszenario) deutlich höher liegen als noch im Dezember im Rahmen der ifo Konjunkturprognose Winter 2021 erwartet. Im kommenden Jahr dürfte sich der Anstieg der Verbraucherpreise zwar wieder verlangsamen, aber mit etwa 2% immer noch deutlich höher sein als in den Jahren vor der Coronakrise. Dazu trägt auch bei, dass in den anstehenden Tarifverhandlungen zumindest ein teilweiser Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlusts zu erwarten ist. Daher dürften im kommenden Jahr die Tariflöhne mit 3% vergleichsweise kräftig zulegen.



Zudem dürften die Erhöhungen des Mindestlohns im Juli und im Oktober vor allem preistreibend wirken, sofern ähnliche Auswirkungen wie bei der seiner Einführung im Jahr 2015 unterstellt werden. Die diesjährigen Erhöhungen dürften die Lohneinkommen in diesem und im kommenden Jahr zusätzlich um 0,3 bzw. 0,7% steigen lassen, wodurch die Inflationsrate für sich genommen um 0,05 bzw. 0,34 Prozentpunkte höher ausfallen dürfte. Inflationssenkend wirkt hingegen der Wegfall der EEG-Umlage, die den Strompreis ab Juli 2022 um etwa 10% reduzieren dürfte. Dadurch sinkt die Inflationsrate in diesem und im kommenden Jahr um jeweils knapp 0,2 Prozentpunkte.



Die konjunkturelle Dynamik wird sich in beiden Szenarien spürbar verlangsamen. Zwar bleibt der private Konsum nach wie vor die Stütze der deutschen Konjunktur mit preisbereinigten Zuwächsen von 5,0% (Basisszenario) bzw. 3,7% (Alternativszenario) in diesem Jahr. Die hohe Inflation dämpft jedoch die privaten Konsumausgaben. Auch die Industriekonjunktur schwächt sich spürbar ab und erfährt insbesondere im Sommerhalbjahr einen Dämpfer. Im Alternativszenario kommt es sogar zu einem Rückgang der industriellen Wertschöpfung im zweiten Quartal 2022. Zudem nehmen die Ausgaben für Investitionen in Ausrüstungen und sonstige Anlagen sowie die Warenexporte spürbar langsamer zu als noch im Dezember erwartet.



Beschäftigungsaufbau und der Rückgang der Arbeitslosigkeit werden sich ab dem Frühjahr spürbar verlangsamen. Da allerdings die Erholung am Arbeitsmarkt im Winterhalbjahr 2021/2022 deutlich schwungvoller verlief als noch im Dezember erwartet, liegt die Anzahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr höher und die Anzahl der Arbeitslosen niedriger als in der ifo Konjunkturprognose Winter 2021 erwartet.



Im kommenden Jahr nimmt die Arbeitslosigkeit wieder geringfügig zu. Darin schlägt sich nieder, dass in der vorliegenden Prognose die Zuwanderung von 1 Million Flüchtlingen aus der Ukraine berücksichtigt wurde. Kurzfristig erhöhen sich dadurch zwar vor allem die staatlichen Transferzahlungen sowie die öffentlichen Konsumausgaben. Für das Jahr 2023 wurde allerdings unterstellt, dass dem Arbeitsmarkt zusätzlich 100.000 Personen zur Verfügung stehen, von denen ein bedeutender Anteil nicht unmittelbar eine Beschäftigung finden wird.



Die vorliegende Prognose ist mit einer Reihe von Risiken verbunden. Hohe Unsicherheit besteht vor allem im Hinblick auf den weiteren Verlauf des russisch-ukrainischen Krieges. Zwar wurde mit der Formulierung zweier Szenarien bereits ein mögliches Spektrum der Folgen für die deutsche Wirtschaft abgedeckt. Allerdings sind weitere Krisenszenarien denkbar. Insbesondere könnte es zu einer Unterbrechung der Energielieferungen aus Russland kommen, die kurzfristig einen weit größeren wirtschaftlichen Schaden verursachen würde.



Zudem steigen seit Anfang März die Corona-Neuinfektionen wieder kräftig. Zwar fallen gerade wie erwartet die meisten Corona-Einschränkungen weg. Dennoch ist es möglich, dass aufgrund des hohen Infektionsgeschehens VerbraucherInnen vorsichtig agieren und sich die Normalisierung des Konsums langsamer vollzieht als in der vorliegenden Prognose unterstellt. Allerdings könnte sich der private Konsum auch schneller erholen, wenn die während der Coronakrise angehäufte Überschussersparnis verausgabt und damit nachfragewirksam wird. (23.03.2022/ac/a/m)





