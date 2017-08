Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Die Bundesländer legen in Wahljahren weniger Geld für künftige Beamtenpensionen zurück als in Jahren ohne Landtagswahl. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Dresdner Niederlassung des ifo Instituts zur aktuellen Debatte um die Altersvorsorge für die Beamten der Länder. Offensichtlich schichten die Länder diese Mittel in öffentlichkeitswirksamere Bereiche der Landeshaushalte mit vermeintlich höherem Potenzial für Wählerstimmen um.



Die Studie zeigt außerdem, dass die Bundesländer künftigen Beamten-Pensionsverpflichtungen recht unterschiedlich begegnen. Während Rheinland-Pfalz und Sachsen vergleichsweise hohe Rückstellungen in landeseigenen Pensionsfonds gebildet haben, werden andere Länder ihre künftigen Pensionszahlungen weitgehend aus dem laufenden Haushalt bestreiten. Die Autoren der Studie betonen, dass es langfristig keine ökonomischen Unterschiede zwischen beiden Strategien gibt. Wichtig sei jedoch eine strikte Stabilität und Systemtreue; eine Rücklagenbildung nach Wahlterminen und Kassenlage gelte es in jedem Falle zu vermeiden. (22.08.2017/ac/a/m)







