Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die überschäumende Stimmung bei den deutschen Exporteuren hat sich leicht eingetrübt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Alle wichtigen Industriezweige in Deutschland gehen von einem Exportwachstum in den nächsten drei Monaten aus. Die Hersteller von Metallerzeugnissen konnten ihren Rekordlauf fortsetzen. Auch die Automobilbranche blickt merklich optimistischer auf das kommende Auslandsgeschäft. Der Maschinenbau konnte sein historisches Hoch jedoch nicht halten. Auch bei den Herstellern von elektronischen und optischen Geräten zeigte sich ein kleiner Dämpfer.Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (21.12.2017/ac/a/m)