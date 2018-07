Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich im ersten Amtsjahr von Donald Trump von ihren westlichen Verbündeten entfremdet. Das zeigt eine neue Studie des ifo Instituts zum Abstimmungsverhalten in der UN-Generalversammlung von den Ländern der G 7, NATO, OECD und WEOG. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des ifo Instituts:Neben Fragen zur ökonomischen Entwicklung werden in der UN-Generalversammlung eine Reihe von weiteren Themen behandelt. Bei Resolutionen zur Rüstungskontrolle waren die Übereinstimmungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Westen beispielsweise deutlich größer. Die verbleibenden Gemeinsamkeiten erklären, warum die Abstimmungsdifferenzen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Westen unter Trump insgesamt kleiner waren als in den Anfangsjahren der US-Präsidenten Bush senior und Bush junior. "Donald Trump steht also überraschenderweise besser da, als man aufgrund der medialen Darstellung erwarten würde", sagt Potrafke. Datengrundlage waren alle 5599 Resolutionen in der UN-Generalversammlung seit dem Jahr 1946, über die die Vereinigten Staaten abgestimmt haben.Die meisten Abstimmungen in der UN-Generalversammlung finden im Herbst eines Jahres statt. "Zu vermuten ist, dass der gegenwärtig von Donald Trump angezettelte Handelskrieg zu einer weiteren Entfremdung zwischen den Vereinigten Staaten und den westlichen Verbündeten führt", sagt Potrafke weiter. Wie stark dieser Effekt numerisch ausfällt, kann unter Einbezug des Abstimmungsverhaltens in der UN-Generalversammlung am Ende des Jahres 2018 bestimmt werden. (23.07.2018/ac/a/m)